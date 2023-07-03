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  4. ВИДЕО. Первый день в офисе. Новый тренер Мудрика прибыл в Челси
Англия
03 июля 2023, 13:55 |
1574
0

ВИДЕО. Первый день в офисе. Новый тренер Мудрика прибыл в Челси

Маурисио Почеттино приступает к работе

03 июля 2023, 13:55 |
1574
0
ВИДЕО. Первый день в офисе. Новый тренер Мудрика прибыл в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

3 июля новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино прибыл в офис команды. Ранее наставник подписал с клубом контракт на два года.

Синие рассчитывают, что Почеттино исправит ситуацию в команде, которая минувший сезон АПЛ завершила на 12-й позиции.

Для украинского вингера Михаила Мудрика это будет уже третий наставник «Челси» после Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда.

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Челси Михаил Мудрик Маурисио Почеттино чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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