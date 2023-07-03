Англия03 июля 2023, 13:55 |
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ВИДЕО. Первый день в офисе. Новый тренер Мудрика прибыл в Челси
Маурисио Почеттино приступает к работе
03 июля 2023, 13:55 |
1574
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3 июля новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино прибыл в офис команды. Ранее наставник подписал с клубом контракт на два года.
Синие рассчитывают, что Почеттино исправит ситуацию в команде, которая минувший сезон АПЛ завершила на 12-й позиции.
Для украинского вингера Михаила Мудрика это будет уже третий наставник «Челси» после Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда.
This is where it starts. 👊#WelcomePoch pic.twitter.com/scmF0ThuON— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 3, 2023
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