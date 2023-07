ВИДЕО. Первый день в офисе. Новый тренер Мудрика прибыл в Челси

3 июля новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино прибыл в офис команды. Ранее наставник подписал с клубом контракт на два года.

Синие рассчитывают, что Почеттино исправит ситуацию в команде, которая минувший сезон АПЛ завершила на 12-й позиции.

Для украинского вингера Михаила Мудрика это будет уже третий наставник «Челси» после Грэма Поттера и Фрэнка Лэмпарда.

This is where it starts. 👊#WelcomePoch pic.twitter.com/scmF0ThuON