Молодежка выиграла спарринг, Ярмоленко покинул Аль-Айн, сенсация от Снигур

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 13 июня.

1A. Молодежная сборная Украины в Австрии выиграла спарринг у Кувейта

Голы во втором тайме забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан

1B. ФОТО. Сборная сыграла в теннисбол. Ребров провел восстановительное занятие

14 июня у сборной будет перелет из немецкого Бремена в македонский Скопье

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн

Украинский вингер завершил этап карьеры в клубе из ОАЭ

2B. Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24

«Атлетик Эскальдес» сыграет с ФК «Будучност», а «Тре-Пенне» – с «Брейдабликом»

3A. Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину

Цыганык считает, что причиной стали скандалы с дискредитацией конкурентов

3B. Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем

По данным Цыганыка, румынский специалист остается в «Динамо» еще на сезон

4A. Стало известно, кто возглавит Зарю, если ван Леувен уйдет в Шахтер

44-летний Александр Бабич может стать наставником луганской команды

4B. Шахтер может возглавить 34-летний итальянец Фариоли

Ранее этот специалист работал с Роберто Де Дзерби

5A. Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера

Анатолий Трубин может продолжить карьеру в португальской «Бенфике»

5B. Кащук возвращается в Шахтер, где поражены его результативностью

Сезон 2022/23 Алексей отыграл в Азербайджане

6A. Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон

Александр Кучер и Евгений Красников продолжат работу в днепровском клубе

6B. ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне

Все более четкими становятся контуры нового сезона в ПФЛ

7A. Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта

Текущее соглашение французского нападающего действует до лета 2024 года

7B. Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма

Королевский клуб готов выложить 200 млн евро за звезду «ПСЖ»

8A. Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА

В 5-м матче серии «Денвер Наггетс» обыграл «Майами Хит» со счетом 94:89

8B. Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли

Рыцари закрыли финальную серию в пяти матчах

9A. Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме

Дарья оформила вторую топовую победу в карьере

9B. Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме

Ангелина в первом круге обыграла Нурию Паррисас Диас из Испании

10A. 3:3 в Бремене как пища для размышлений

О дебютном поединке Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины

10B. Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина

Обзор немецкой прессы после результативной ничьей Украины и Германии

10C. Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»

Скаут поделился ожиданиями от трансферного окна для украинских клубов и игроков