ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне

Как стало известно Sport.ua, руководство ПФЛ Украины уже определилось с обменом между лигами в новом сезоне 2023/24.

Первую лигу напрямую покинут сразу три клуба, еще два аутсайдера примут участие в переходных поединках с оппонентами, которые финишируют на втором и третьем местах во Второй лиге.

Победитель Второй лиги автоматически повышается в классе. Что касается обмена клубами между УПЛ и ПФЛ, то это вопрос еще на стадии обсуждения.