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Украина. Первая лига
13 июня 2023, 21:25 | Обновлено 13 июня 2023, 21:33
3322
0

ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне

Все более четкими становятся контуры нового сезона в ПФЛ

13 июня 2023, 21:25 | Обновлено 13 июня 2023, 21:33
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0
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ

Как стало известно Sport.ua, руководство ПФЛ Украины уже определилось с обменом между лигами в новом сезоне 2023/24.

Первую лигу напрямую покинут сразу три клуба, еще два аутсайдера примут участие в переходных поединках с оппонентами, которые финишируют на втором и третьем местах во Второй лиге.

Победитель Второй лиги автоматически повышается в классе. Что касается обмена клубами между УПЛ и ПФЛ, то это вопрос еще на стадии обсуждения.

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ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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