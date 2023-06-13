Украина. Первая лига13 июня 2023, 21:25 | Обновлено 13 июня 2023, 21:33
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ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Все более четкими становятся контуры нового сезона в ПФЛ
13 июня 2023, 21:25 | Обновлено 13 июня 2023, 21:33
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Как стало известно Sport.ua, руководство ПФЛ Украины уже определилось с обменом между лигами в новом сезоне 2023/24.
Первую лигу напрямую покинут сразу три клуба, еще два аутсайдера примут участие в переходных поединках с оппонентами, которые финишируют на втором и третьем местах во Второй лиге.
Победитель Второй лиги автоматически повышается в классе. Что касается обмена клубами между УПЛ и ПФЛ, то это вопрос еще на стадии обсуждения.
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