Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
По данным Цыганыка, румынский специалист остается в «Динамо» еще на сезон
Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что румынский специалист Мирча Луческу еще на сезон остается работать в киевском «Динамо»:
«Никуда Луческу не уходит. Ни в «Фенербахче», ни в «Аль-Айн», ни в «Аль-Ахли», ни в другие клубы. Он не хочет уходить. Он хочет остаться в «Динамо» и отработать еще сезон. Это его главное желание.
Это було озвучено на встрече Луческу с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Они обговорили планы на следующий сезон. Есть задания для команды – попасть в Лигу чемпионов. Только первое место в УПЛ дает теоретические шансы попасть в группу ЛЧ. Второе место УПЛ дает квалификацию ЛЧ.
Мирча Луческу настроен на работу и подтвердил, что готов продолжать тренировать «Динамо». Игорь Суркис с этим решением согласился».
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