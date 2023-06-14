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  4. Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 07:10 | Обновлено 14 июня 2023, 07:38
4488
4

Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем

По данным Цыганыка, румынский специалист остается в «Динамо» еще на сезон

14 июня 2023, 07:10 | Обновлено 14 июня 2023, 07:38
4488
4
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что румынский специалист Мирча Луческу еще на сезон остается работать в киевском «Динамо»:

«Никуда Луческу не уходит. Ни в «Фенербахче», ни в «Аль-Айн», ни в «Аль-Ахли», ни в другие клубы. Он не хочет уходить. Он хочет остаться в «Динамо» и отработать еще сезон. Это его главное желание.

Это було озвучено на встрече Луческу с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Они обговорили планы на следующий сезон. Есть задания для команды – попасть в Лигу чемпионов. Только первое место в УПЛ дает теоретические шансы попасть в группу ЛЧ. Второе место УПЛ дает квалификацию ЛЧ.

Мирча Луческу настроен на работу и подтвердил, что готов продолжать тренировать «Динамо». Игорь Суркис с этим решением согласился».

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Динамо Киев Мирча Луческу Игорь Цыганык Игорь Суркис выбор редакции
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 4
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misastefanko
Авторе ,які це теоретичні шанси ?Невже найкращий клубний рейтинг за пятирічку ?Що , важко написати ?
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Перець
І знов боротьба за чемпіонство просрана
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0
Умник
Жаль. Но логично. 
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0
Yaroslav1107
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