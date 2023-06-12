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  4. Динамо или Фенербахче? Мирча Луческу отказал болгарскому клубу
Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 16:07 |
695
1

Динамо или Фенербахче? Мирча Луческу отказал болгарскому клубу

Заинтересованность в сотрудничестве с румыном проявлял софийский ЦСКА

12 июня 2023, 16:07 |
695
1
Динамо или Фенербахче? Мирча Луческу отказал болгарскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Софийский ЦСКА хотел договориться о сотрудничестве с 77-летним главным тренером киевского «Динамо» Мирчей Луческу.

В болгарском клубе предлагали опытному специалисту пост спортивного директора, однако в конечном итоге Луческу от такой возможности отказался.

Считается, что теперь Луческу выбирает между двумя вариантами – остаться в «Динамо», с которым у него контракт до лета 2024 года, либо же перейти в «Фенербахче», где Мирче уже предложили пост главного тренера.

Также источник сообщает, что буквально на днях к Луческу обращался «ЧФР Клуж», однако этому клубу Мирча также отказал.

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Мирча Луческу ЦСКА София Динамо Киев Фенербахче назначение тренера ЧФР Клуж
Источник Тема Спорт
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