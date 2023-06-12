Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Турецкий клуб попытается договориться о сотрудничестве с нынешним коучем «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть киевский клуб.
Сообщается, что румынский специалист является приоритетным кандидатом в глазах руководства «Фенербахче» на пост главного тренера «желтых канареек», который стал вакантным после отставки португальца Жорже Жезуша.
В «Фенербахче» хотят назначить тренера, который хорошо знаком с турецкой Суперлигой, и по этой причине Луческу кажется им очень подходящей кандидатурой.
Отметим, что контракт 77-летнего Луческу с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.
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