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  4. Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Украина. Премьер лига
12 июня 2023, 13:17 |
314
1

Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера

Турецкий клуб попытается договориться о сотрудничестве с нынешним коучем «Динамо»

12 июня 2023, 13:17 |
314
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Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть киевский клуб.

Сообщается, что румынский специалист является приоритетным кандидатом в глазах руководства «Фенербахче» на пост главного тренера «желтых канареек», который стал вакантным после отставки португальца Жорже Жезуша.

В «Фенербахче» хотят назначить тренера, который хорошо знаком с турецкой Суперлигой, и по этой причине Луческу кажется им очень подходящей кандидатурой.

Отметим, что контракт 77-летнего Луческу с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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Мирча Луческу Динамо Киев Фенербахче назначение тренера
Источник NTV Spor
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