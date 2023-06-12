Луческу – приоритетный кандидат для Фенербахче на пост главного тренера

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в ближайшее время может покинуть киевский клуб.

Сообщается, что румынский специалист является приоритетным кандидатом в глазах руководства «Фенербахче» на пост главного тренера «желтых канареек», который стал вакантным после отставки португальца Жорже Жезуша.

В «Фенербахче» хотят назначить тренера, который хорошо знаком с турецкой Суперлигой, и по этой причине Луческу кажется им очень подходящей кандидатурой.

Отметим, что контракт 77-летнего Луческу с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.