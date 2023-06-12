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Турция
12 июня 2023, 02:18 | Обновлено 12 июня 2023, 02:54
85
1

Место для Луческу? Жезуш объявил об уходе из Фенербахче

У клуба из Стамбула будет новый наставник

12 июня 2023, 02:18 | Обновлено 12 июня 2023, 02:54
85
1
Место для Луческу? Жезуш объявил об уходе из Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезуш

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Жорже Жезуш объявил об уходе из команды. Произошло это после победы «желтых канареек» в финале Кубка Турции над «Истанбулом» (2:0).

«Этот трофей важен как для «Фенербахче», так и для меня лично. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Я хочу поблагодарить нашего президента за возможность поработать в Турции, а также болельщиков за поддержку. Я чувствовал их любовь в каждом матче. Я говорю это, потому что хочу попрощаться: с сегодняшнего дня я больше не являюсь тренером «Фенербахче».

Я сказал об этом президенту несколько недель назад и дал несколько советов по поводу потенциального сменщика. Мне жаль покидать вашу страну, пережившую страшную трагедию. Я очень благодарен турецкому народу, это мужественные и прекрасные люди. Очень эмоциональные люди. Надеюсь, когда-нибудь увижу вас снова», – признался Жезуш.

68-летний португалец Жорже Жезуш руководил «Фенербахче» с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и выиграла Кубок страны.

Ранее сообщалось, что у «Фенербахче» есть решительные планы назначать наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу тренером или спортивным директором клуба.

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Источник Fotomac
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andre_lui
У Містера Мірчі Луческу вже не те здоров'я. Не здивуюся якщо після Динамо Луческу не буде взагалі тренувати
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