Место для Луческу? Жезуш объявил об уходе из Фенербахче

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Жорже Жезуш объявил об уходе из команды. Произошло это после победы «желтых канареек» в финале Кубка Турции над «Истанбулом» (2:0).

«Этот трофей важен как для «Фенербахче», так и для меня лично. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Я хочу поблагодарить нашего президента за возможность поработать в Турции, а также болельщиков за поддержку. Я чувствовал их любовь в каждом матче. Я говорю это, потому что хочу попрощаться: с сегодняшнего дня я больше не являюсь тренером «Фенербахче».

Я сказал об этом президенту несколько недель назад и дал несколько советов по поводу потенциального сменщика. Мне жаль покидать вашу страну, пережившую страшную трагедию. Я очень благодарен турецкому народу, это мужественные и прекрасные люди. Очень эмоциональные люди. Надеюсь, когда-нибудь увижу вас снова», – признался Жезуш.

68-летний португалец Жорже Жезуш руководил «Фенербахче» с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и выиграла Кубок страны.

Ранее сообщалось, что у «Фенербахче» есть решительные планы назначать наставника киевского «Динамо» Мирчу Луческу тренером или спортивным директором клуба.