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  4. Фенербахче может назначить Луческу тренером или спортивным директором
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 20:39 |
710
3

Фенербахче может назначить Луческу тренером или спортивным директором

Из Турции поступают крайне противоречивые сообщения…

03 июня 2023, 20:39 |
710
3
Фенербахче может назначить Луческу тренером или спортивным директором
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Сегодня на протяжении дня турецкие журналисты и средства массовой информации буквально наперебой сообщают о серьезном интересе со стороны «Фенербахче» к сотрудничеству с нынешним главным тренером «Динамо» Мирчей Луческу.

Причем из Турции поступают крайне противоречивые сообщения: по одним данным «желтые канарейки» рассматривают Луческу в статусе нового главного тренера, а по другим – в роли спортивного директора.

Так, журналист Салим Манав сообщает, что Луческу является ключевым претендентом на то, чтобы в новом сезоне стать главным тренером «Фенербахче». При этом, по его информации, ассистентом Мирчи предложено стать 41-летнему Волкану Демирелю, руководившему до недавнего времени «Хатайспором», команда которого вынуждена была сняться с сезона-2022/23 после разрушительного землетрясения в феврале нынешнего года.

Однако, по данным, которыми располагает журналист Левент Умит Эрол, «Фенербахче» хочет назначить Луческу спортивным директором клуба, а Демирелю предложил пост главного тренера первой команды. Но и здесь, как информирует источник, есть нюанс – якобы Демирель не хочет идти на подобные условия, не желая, чтобы над ним в клубе была персона спортивного директора.

Напомним, по итогам нынешнего сезона «Динамо» займет лишь четвертое место в турнирной таблице УПЛ, что известно за тур до финиша чемпионата, который произойдет завтра.

Контракт Мирчи Луческу с киевским клубом действует до 30 июня 2024 года.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Burevestnik
оце так да !!!  
Олексій Сливченко сьогодні від компа для написання статеєк не може відірватись, 
мабуть його дуже вже дістало перебування Луческу в Україні: 
вже  третя статейка і ще до 24:00 є час на 4-ту...
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+1
avk2307
Олексій сьогодні з одної новини в соцмережі вже три статті створив.
Та хай собі йде Луческу. Нічого то критично не змінить. Вже всі готові підстрахувати .
А як не піде то також нічого критичного не станеться, бо він таки фахівець гарного рівня
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0
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