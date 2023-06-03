Фенербахче может назначить Луческу тренером или спортивным директором
Из Турции поступают крайне противоречивые сообщения…
Сегодня на протяжении дня турецкие журналисты и средства массовой информации буквально наперебой сообщают о серьезном интересе со стороны «Фенербахче» к сотрудничеству с нынешним главным тренером «Динамо» Мирчей Луческу.
Причем из Турции поступают крайне противоречивые сообщения: по одним данным «желтые канарейки» рассматривают Луческу в статусе нового главного тренера, а по другим – в роли спортивного директора.
Так, журналист Салим Манав сообщает, что Луческу является ключевым претендентом на то, чтобы в новом сезоне стать главным тренером «Фенербахче». При этом, по его информации, ассистентом Мирчи предложено стать 41-летнему Волкану Демирелю, руководившему до недавнего времени «Хатайспором», команда которого вынуждена была сняться с сезона-2022/23 после разрушительного землетрясения в феврале нынешнего года.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için en güçlü aday Mircea Lucescu. Sarı-Lacivertliler Lucescu'nun ekibinde yer alması için Volkan Demirel'e de teklif götürecek. @ajansspor pic.twitter.com/FlZgT5goYv— Salim Manav (@Salimmanav) June 3, 2023
Однако, по данным, которыми располагает журналист Левент Умит Эрол, «Фенербахче» хочет назначить Луческу спортивным директором клуба, а Демирелю предложил пост главного тренера первой команды. Но и здесь, как информирует источник, есть нюанс – якобы Демирель не хочет идти на подобные условия, не желая, чтобы над ним в клубе была персона спортивного директора.
ÖZEL ✔️✍️— LEVENT ÜMİT EROL (@leventumiterol) June 3, 2023
Medyada LUCESCU futbol direktörlüğünde teknik direktör VOLKAN DEMİREL haberleri yoğunlaştı …VOLKAN DEMİREL ‘in bu teklife sıcak bakmadığı NET .. VOLKAN DEMİREL ; gelirse kendi ekibiyle tek başına gelmeye sıcak,üstünde sportif direktör istemiyor ..
Via @lue_tv LÜE✔️
Напомним, по итогам нынешнего сезона «Динамо» займет лишь четвертое место в турнирной таблице УПЛ, что известно за тур до финиша чемпионата, который произойдет завтра.
Контракт Мирчи Луческу с киевским клубом действует до 30 июня 2024 года.
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Олексій Сливченко сьогодні від компа для написання статеєк не може відірватись,
мабуть його дуже вже дістало перебування Луческу в Україні:
вже третя статейка і ще до 24:00 є час на 4-ту...
Та хай собі йде Луческу. Нічого то критично не змінить. Вже всі готові підстрахувати .
А як не піде то також нічого критичного не станеться, бо він таки фахівець гарного рівня