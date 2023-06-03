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  4. Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 20:10 |
655
4

Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист

Турецкий клуб хочет узнать условия сотрудничества, которые сочтет приемлемыми румынский наставник

03 июня 2023, 20:10 |
655
4
Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в летнее трансферное окно может покинуть Украину и вернуться в Турцию, где ранее он уже работал с «Галатасараем», «Бешикташем» и национальной сборной страны.

По информации журналиста Ягыза Сабунчуоглу, в ближайшее время состоится встреча между представителями «Фенербахче» и румынским тренером, в ходе которой турецкий клуб намерен узнать условия сотрудничества, выдвигаемые Луческу.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» оценивает возможность смены главного тренера по окончании сезона. Преемником Жорже Жезуша может стать итальянец Винченцо Монтелла, турок Абдулла Авчи или румын Мирча Луческу.

Контракт 77-летнего Луческу с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.

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Источник Sport.ua
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luceorius
 Чиновники Фенербахче, схоже, позбавлені совісті та здорового глузду. 
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0
Gargantua
есть вариант со спортдиром Луческу и главным тренером Демирелем.
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0
hanter83
Ото новина.
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0
avk2307
Спорт дир еще куда ни шло.
Почему никто Йовичевича в Фенер не сватает? Он же вроде моложе
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-1
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