Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в летнее трансферное окно может покинуть Украину и вернуться в Турцию, где ранее он уже работал с «Галатасараем», «Бешикташем» и национальной сборной страны.

По информации журналиста Ягыза Сабунчуоглу, в ближайшее время состоится встреча между представителями «Фенербахче» и румынским тренером, в ходе которой турецкий клуб намерен узнать условия сотрудничества, выдвигаемые Луческу.

Fenerbahçe, kısa süre içinde Mircea Lucescu ile görüşecek ve şartlarını soracak. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 3, 2023

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» оценивает возможность смены главного тренера по окончании сезона. Преемником Жорже Жезуша может стать итальянец Винченцо Монтелла, турок Абдулла Авчи или румын Мирча Луческу.

Контракт 77-летнего Луческу с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.