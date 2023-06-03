Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист
Турецкий клуб хочет узнать условия сотрудничества, которые сочтет приемлемыми румынский наставник
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в летнее трансферное окно может покинуть Украину и вернуться в Турцию, где ранее он уже работал с «Галатасараем», «Бешикташем» и национальной сборной страны.
По информации журналиста Ягыза Сабунчуоглу, в ближайшее время состоится встреча между представителями «Фенербахче» и румынским тренером, в ходе которой турецкий клуб намерен узнать условия сотрудничества, выдвигаемые Луческу.
Fenerbahçe, kısa süre içinde Mircea Lucescu ile görüşecek ve şartlarını soracak.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 3, 2023
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» оценивает возможность смены главного тренера по окончании сезона. Преемником Жорже Жезуша может стать итальянец Винченцо Монтелла, турок Абдулла Авчи или румын Мирча Луческу.
Контракт 77-летнего Луческу с «Динамо» действует до 30 июня 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Армения будет готовиться к матчам отборочного раунда чемпионата Европы 2024 с Уэльсом и Латвией
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Англии
Почему никто Йовичевича в Фенер не сватает? Он же вроде моложе