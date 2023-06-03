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  4. Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 10:10 |
419
6

Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче

Румынский специалист рассматривается боссами стамбульского клуба под № 3

03 июня 2023, 10:10 |
419
6
Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

77-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника «Фенербахче».

Ожидается, что в ближайшее время стан «желтых канареек» покинет португальский специалист Жорже Жезуш, после чего должность главного тренера команды станет вакантной.

Руководство «Фенербахче» уже составило список из трех потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Под № 1 в нем значится итальянец Винченцо Монтелла из «Адана Демирспор». Он вряд ли продолжит сотрудничество со своим нынешним клубом, несмотря на успешный сезон, а потому «Фенербахче» будет не так сложно договориться об этом переходе, как это могло бы быть.

Кандидатом № 2 турецкая пресса называет 59-летнего Абдуллу Авчи, который с марта нынешнего года после ухода из «Трабзонспора» сидит без работы.

Мирча Луческу рассматривается как кандидат № 3. Его приезд в «Фенербахче» в текущий момент рассматривается как маловероятный, но опция приглашения румына все-таки остается на столе для боссов стамбульцев.

Напомним, контракт Мирчи Луческу с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.

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Мирча Луческу Динамо Киев Фенербахче Жорже Жезуш Винченцо Монтелла Абдулла Авчи Адана Демирспор назначение тренера
Источник Hurriyet
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Алекс днепр
Люди уже на костылях тренируют .Скоро на носилках будут носить 
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+4
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Перець
Забирайте  в нас ще є багато динамівських сердець
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+2
norma_zap
Луческу надо на покой, на полноценный отдых
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0
Умник
Как говорил Ослик Иа: "и выходит".
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0
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