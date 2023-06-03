Луческу находится в списке кандидатов на пост главного тренера Фенербахче

77-летний главный тренер «Динамо» Мирча Луческу входит в шорт-лист кандидатов на пост наставника «Фенербахче».

Ожидается, что в ближайшее время стан «желтых канареек» покинет португальский специалист Жорже Жезуш, после чего должность главного тренера команды станет вакантной.

Руководство «Фенербахче» уже составило список из трех потенциальных кандидатов на пост главного тренера. Под № 1 в нем значится итальянец Винченцо Монтелла из «Адана Демирспор». Он вряд ли продолжит сотрудничество со своим нынешним клубом, несмотря на успешный сезон, а потому «Фенербахче» будет не так сложно договориться об этом переходе, как это могло бы быть.

Кандидатом № 2 турецкая пресса называет 59-летнего Абдуллу Авчи, который с марта нынешнего года после ухода из «Трабзонспора» сидит без работы.

Мирча Луческу рассматривается как кандидат № 3. Его приезд в «Фенербахче» в текущий момент рассматривается как маловероятный, но опция приглашения румына все-таки остается на столе для боссов стамбульцев.

Напомним, контракт Мирчи Луческу с «Динамо» рассчитан до конца сезона-2023/24.