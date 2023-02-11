Турецкий клуб снялся с чемпионата из-за землетрясения

«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после разрушительного землетрясения, которое произошло в стране на этой неделе. Об этом заявил президент Турецкого союза клубов Али Коч.

Ганский вингер «Хатайспора» Кристиан Атсу в результате катаклизма пропал без вести. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, также пропал без вести (возможно находится под завалами) спортивный директор клуба Танер Савут.

После 21 тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Сообщается, что с турецкого чемпионата также может сняться «Газиантеп».

Чемпионат Турции. Турнирная таблица