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Турция
11 февраля 2023, 03:34 | Обновлено 11 февраля 2023, 04:11
146
0

Турецкий клуб снялся с чемпионата из-за землетрясения

«Хатайспор» завершил выступления в текущем сезоне

11 февраля 2023, 03:34 | Обновлено 11 февраля 2023, 04:11
146
0
Турецкий клуб снялся с чемпионата из-за землетрясения
Getty Images/Global Images Ukraine

«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции после разрушительного землетрясения, которое произошло в стране на этой неделе. Об этом заявил президент Турецкого союза клубов Али Коч.

Ганский вингер «Хатайспора» Кристиан Атсу в результате катаклизма пропал без вести. Как сообщает турецкое агентство Anadolu, также пропал без вести (возможно находится под завалами) спортивный директор клуба Танер Савут.

После 21 тура турецкой Суперлиги «Хатайспор» занимает 14-е место в турнирной таблице.

Сообщается, что с турецкого чемпионата также может сняться «Газиантеп».

Чемпионат Турции. Турнирная таблица

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Хатайспор Газиантеп чемпионат Турции по футболу землетрясение снятие с чемпионата Кристиан Атсу Танер Савут
Источник Anadolu Agency
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