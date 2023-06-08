Завершился чемпионат Турции. Итоговая таблица: кто попал в еврокубки?

6 и 7 июня состоялись матчи заключительного тура чемпионата Турции.

«Галатасарай» (88 очков) стал чемпионом Турции 2022/23 и получил право играть во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Фенербахче» (80) опередил «Бешикташ» (78) в сражении за второе место, обе команды сыграют в Лиге конференций (начнут со 2-го раунда).

Клубы «Хатайспор» и «Газиантеп» снялись с турнира по ходу сезона из-за мощного землетрясения в их регионе.

«Галатасарай» выиграл национальный чемпионат в 23‑й раз, и это рекорд лиги. Если считать от момента создания турецкой лиги в 1959 году: «Фенербахче» имеет 19 трофеев, «Бешикташ» – 16, «Трабзонспор» – 7.

Чемпионат Турции. 38-й тур

4 июня

Галатасарай – Фенербахче – 3:0

7 июня

Карагюмрюк – Касымпаша – 3:0

Сівасспор – Кайсериспор – 1:1

Башакшехир – Трабзонспор – 3:1

8 июня

Анкарагюджю – Аданадемирспор – 1:2

Бешикташ – Коньяспор – 3:3

Гиресунспор – Антальяспор – 2:0

Истанбулспор – Умраниеспор – 4:0

Турнирная таблица

Галатасарай – Фенербахче – 3:0

Карагюмрюк – Касымпаша – 3:0

Башакшехир – Трабзонспор – 3:1

Анкарагюджю – Аданадемирспор – 1:2

Бешикташ – Коньяспор – 3:3