Завершился чемпионат Турции. Итоговая таблица: кто попал в еврокубки?
«Галатасарай» выиграл чемпионат, опередив «Фенербахче» и «Бешикташ»
6 и 7 июня состоялись матчи заключительного тура чемпионата Турции.
«Галатасарай» (88 очков) стал чемпионом Турции 2022/23 и получил право играть во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
«Фенербахче» (80) опередил «Бешикташ» (78) в сражении за второе место, обе команды сыграют в Лиге конференций (начнут со 2-го раунда).
Клубы «Хатайспор» и «Газиантеп» снялись с турнира по ходу сезона из-за мощного землетрясения в их регионе.
«Галатасарай» выиграл национальный чемпионат в 23‑й раз, и это рекорд лиги. Если считать от момента создания турецкой лиги в 1959 году: «Фенербахче» имеет 19 трофеев, «Бешикташ» – 16, «Трабзонспор» – 7.
Чемпионат Турции. 38-й тур
4 июня
- Галатасарай – Фенербахче – 3:0
7 июня
- Карагюмрюк – Касымпаша – 3:0
- Сівасспор – Кайсериспор – 1:1
- Башакшехир – Трабзонспор – 3:1
8 июня
- Анкарагюджю – Аданадемирспор – 1:2
- Бешикташ – Коньяспор – 3:3
- Гиресунспор – Антальяспор – 2:0
- Истанбулспор – Умраниеспор – 4:0
Турнирная таблица
CHAMPION🏆💛♥️ pic.twitter.com/nT2DytRns5— Milotrashica (@milotrashica) June 5, 2023
Галатасарай – Фенербахче – 3:0
Карагюмрюк – Касымпаша – 3:0
Башакшехир – Трабзонспор – 3:1
Анкарагюджю – Аданадемирспор – 1:2
Бешикташ – Коньяспор – 3:3
События матча
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