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Чемпионат Турции
Галатасарай
04.06.2023 19:00 – FT 3 : 0
Фенербахче
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Турция
08 июня 2023, 08:00 | Обновлено 08 июня 2023, 08:28
679
0

Завершился чемпионат Турции. Итоговая таблица: кто попал в еврокубки?

«Галатасарай» выиграл чемпионат, опередив «Фенербахче» и «Бешикташ»

08 июня 2023, 08:00 | Обновлено 08 июня 2023, 08:28
679
0
Завершился чемпионат Турции. Итоговая таблица: кто попал в еврокубки?
ФК Галатасарай

6 и 7 июня состоялись матчи заключительного тура чемпионата Турции.

«Галатасарай» (88 очков) стал чемпионом Турции 2022/23 и получил право играть во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Фенербахче» (80) опередил «Бешикташ» (78) в сражении за второе место, обе команды сыграют в Лиге конференций (начнут со 2-го раунда).

Клубы «Хатайспор» и «Газиантеп» снялись с турнира по ходу сезона из-за мощного землетрясения в их регионе.

«Галатасарай» выиграл национальный чемпионат в 23‑й раз, и это рекорд лиги. Если считать от момента создания турецкой лиги в 1959 году: «Фенербахче» имеет 19 трофеев, «Бешикташ» – 16, «Трабзонспор» – 7.

Чемпионат Турции. 38-й тур

4 июня

  • Галатасарай – Фенербахче – 3:0

7 июня

  • Карагюмрюк – Касымпаша – 3:0
  • Сівасспор – Кайсериспор – 1:1
  • Башакшехир – Трабзонспор – 3:1

8 июня

  • Анкарагюджю – Аданадемирспор – 1:2
  • Бешикташ – Коньяспор – 3:3
  • Гиресунспор – Антальяспор – 2:0
  • Истанбулспор – Умраниеспор – 4:0

Турнирная таблица

Галатасарай – Фенербахче – 3:0

Карагюмрюк – Касымпаша – 3:0

Башакшехир – Трабзонспор – 3:1

Анкарагюджю – Аданадемирспор – 1:2

Бешикташ – Коньяспор – 3:3

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Галатасарай).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай).
61’
Луан Перес (Фенербахче) получает красную карточку.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Галатасарай).
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Источник Sport.ua
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