Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) успешно начала выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В первом круге украинка, посеянная под пятым номером, переиграла Нурию Паррисас Диас из Испании (№103 WTA).

Ноттингем. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 7:5, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Калинина сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).

Ранее во второй раунд вышла Дарья Снигур. Украинки могут встретиться в 1/4 финала.