Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Ангелина в первом круге обыграла Нурию Паррисас Диас из Испании
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) успешно начала выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
В первом круге украинка, посеянная под пятым номером, переиграла Нурию Паррисас Диас из Испании (№103 WTA).
Ноттингем. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 7:5, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Калинина сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).
Ранее во второй раунд вышла Дарья Снигур. Украинки могут встретиться в 1/4 финала.
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