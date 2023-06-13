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WTA
13 июня 2023, 18:44 | Обновлено 13 июня 2023, 18:47
1396
0

Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме

Ангелина в первом круге обыграла Нурию Паррисас Диас из Испании

13 июня 2023, 18:44 | Обновлено 13 июня 2023, 18:47
1396
0
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) успешно начала выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В первом круге украинка, посеянная под пятым номером, переиграла Нурию Паррисас Диас из Испании (№103 WTA).

Ноттингем. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Нурия Паррисас Диас (Испания) – 7:5, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Калинина сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).

Ранее во второй раунд вышла Дарья Снигур. Украинки могут встретиться в 1/4 финала.

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Ангелина Калинина – Нурия Паррисас Диас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина WTA Ноттингем Нурия Паррисас-Диас
Источник Sport.ua
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