Украина. Премьер лига13 июня 2023, 23:59 | Обновлено 14 июня 2023, 00:20
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Стало известно, кто возглавит Зарю, если ван Леувен уйдет в Шахтер
44-летний Александр Бабич может стать наставником луганской команды
13 июня 2023, 23:59 | Обновлено 14 июня 2023, 00:20
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Руководство луганской «Зари» изучает возможные варианты на замену нидерландскому специалисту Патрику ван Леувену на случай, если он возглавит донецкий «Шахтер».
Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил о том, кто может возглавить луганскую команду.
«В Заре уже начали искать замену ван Леувену. Если он уйдет, то команду может принять Александр Бабич».
44-летний специалист Александр Бабич работал главным тренером одесского «Черноморца» (2017), «Мариуполя» (2017–2020) и «Кривбасса» (2021–2022).
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