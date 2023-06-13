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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 23:59 | Обновлено 14 июня 2023, 00:20
305
1

Стало известно, кто возглавит Зарю, если ван Леувен уйдет в Шахтер

44-летний Александр Бабич может стать наставником луганской команды

13 июня 2023, 23:59 | Обновлено 14 июня 2023, 00:20
305
1
Стало известно, кто возглавит Зарю, если ван Леувен уйдет в Шахтер
ФК Кривбасс. Александр Бабич

Руководство луганской «Зари» изучает возможные варианты на замену нидерландскому специалисту Патрику ван Леувену на случай, если он возглавит донецкий «Шахтер».

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил о том, кто может возглавить луганскую команду.

«В Заре уже начали искать замену ван Леувену. Если он уйдет, то команду может принять Александр Бабич».

44-летний специалист Александр Бабич работал главным тренером одесского «Черноморца» (2017), «Мариуполя» (2017–2020) и «Кривбасса» (2021–2022).

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Шахтер Донецк Заря Луганск назначение тренера отставка Патрик ван Леувен Александр Бабич Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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