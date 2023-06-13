Стало известно, кто возглавит Зарю, если ван Леувен уйдет в Шахтер

Руководство луганской «Зари» изучает возможные варианты на замену нидерландскому специалисту Патрику ван Леувену на случай, если он возглавит донецкий «Шахтер».

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил о том, кто может возглавить луганскую команду.

«В Заре уже начали искать замену ван Леувену. Если он уйдет, то команду может принять Александр Бабич».

44-летний специалист Александр Бабич работал главным тренером одесского «Черноморца» (2017), «Мариуполя» (2017–2020) и «Кривбасса» (2021–2022).