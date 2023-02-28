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  4. Бабич рассказал о трудоустройстве в болгарском клубе с владельцем из рф
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 10:52 |
634
0

Бабич рассказал о трудоустройстве в болгарском клубе с владельцем из рф

Украинский специалист работает тренером-консультантом

28 февраля 2023, 10:52 |
634
0
Бабич рассказал о трудоустройстве в болгарском клубе с владельцем из рф
ФК Фратрия. Александр Бабич

Известный украинский специалист Александр Бабич рассказал о трудоустройстве в молодом болгарском клубе «Фратрия».

– Пока говорить не о чем. На данный момент я просто помогаю команде в качестве тренера-консультанта.

«Фратрия» – это молодой клуб, ему буквально один год. Команда собрана из молодых ребят, выехавших из Украины – из Киева, Одессы, Николаева, Краматорска. Это в основном игроки команд U-17 и U-18. Тут есть детская футбольная школа, местные ребята также играют в этой команде. В основном, те, кто не прошел отбор в академиях клубов «Спартак» (Варна) и «Черно Море».

Сейчас «Фратрия» выступает на уровне аматорского чемпионата, но в следующем сезоне планирует заявиться в третью лигу чемпионата Болгарии. Это аналог украинской Второй лиги. Перед клубом стоить цель выйти на профессиональный уровень и постепенно подниматься из лиги в лигу.

– Расскажите о владельце клуба «Фратрия».
– Владельцем является российский бизнесмен Виктор Бакуревич. Он еще в 2008 году покинул россию. Он занимает правильную позицию в отношении Украины, поддерживает нашу страну.

Бакуревич поддерживает молодых ребят, которые выехали из Украины. В команде играет много наших юных футболистов. Кроме того, Бакуревич занимается волонтерской деятельностью в поддержку нашей страны, о чем открыто заявляет во всех интервью.

– В составе «Фратрии» есть кто-либо из известных украинских футболистов?
– С нами тренируется украинский голкипер Сергей Литовченко. Он оказался в Варне по стечению обстоятельств. Мы вышли на него и предложили присоединиться к команде. Пока клуб находится на аматорском уровне, говорить о еще каких-либо известных украинцах в составе не приходится, – сказал Бабич.

Отметим, что «Фратрия» – это фанатское объединение и движение болельщиков московского «Спартака».

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Александр Бабич Фратрия (Болгария)
Источник FanDay
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