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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 06:05 | Обновлено 14 июня 2023, 06:12
1457
0

Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину

Цыганык считает, что причиной стали скандалы с дискредитацией конкурентов

14 июня 2023, 06:05 | Обновлено 14 июня 2023, 06:12
1457
0
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о причине увольнения хорватского специалиста Игоря Йовичевича из «Шахтера»:

«Задача выиграть чемпионат перед Йовичевичем на самом деле не стояла. Он не озвучивался. Все понимали, что в достаточно сложных условиях формируется команда. Он перевыполнил задачу. Что стало причиной увольнения?

В кулуарах говорят, что главной причиной стали эти скандалы в конце чемпионата, когда клуб, прямо скажем, дискредитировал своих конкурентов для того, чтобы завоевать это чемпионство и заработать 40 млн евро. Это где-то стало таким триггером для того, чтобы принять такое решение.

Сейчас нет официальной информации, но учитывая новости, которые есть, я понимаю, что совсем скоро это произойдет. И сейчас идет переговорный процесс только о том, как правильно юридически оформить эти все процессы.

Но для меня это шок! Просто в сложное время использовали этого человека. И сейчас Йовичевичу будет тяжело найти работу в Украине. СИз Днепра-1 он ушел плохо, Динамо и Заря не рассматривают Йовичевича. Шахтер уволил, дав намек, что они недовольны работой, несмотря на то, что он выиграл чемпионство. Этим они дают ему понять, что чемпионство выиграно не всегда благодаря тренерскому таланту.

Хотя это Шахтер, это цинизм, прагматизм. Мне интересно, какие будут комментарии директора по футболу [Дарио Срны], ведь когда выйдет эта информация официально, то будут заданы вопросы: какие причины. Если они попытаются объяснить, что Йовичевич сам захотел, то это не совсем правда».

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Шахтер Донецк отставка Игор Йовичевич Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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