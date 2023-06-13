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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 22:35 | Обновлено 13 июня 2023, 22:49
1473
1

Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера

Анатолий Трубин может продолжить карьеру в португальской «Бенфике»

13 июня 2023, 22:35 | Обновлено 13 июня 2023, 22:49
1473
1
Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Португальская «Бенфика» заинтересована в услугах вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, информирует журналист Бруно Андраде.

Также португальский клуб следит за Бенто, голкипером бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе».

В пользу выбора именно Трубина играет то, что его контракт заканчивается в 2024 году и не будет, скорее всего, продлеваться.

В текущем сезоне Трубин провел 28 матчей за Шахтер в УПЛ и 10 поединков в еврокубках.

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Источник Twitter
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Комментарии 1
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Gargantua
это был бы для него очень хороший вариант
его бы там ставили в основу и раскручивали на продажу. Но Бенфика переплачивать не будет.
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