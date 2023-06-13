Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера

Португальская «Бенфика» заинтересована в услугах вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, информирует журналист Бруно Андраде.

Также португальский клуб следит за Бенто, голкипером бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе».

В пользу выбора именно Трубина играет то, что его контракт заканчивается в 2024 году и не будет, скорее всего, продлеваться.

В текущем сезоне Трубин провел 28 матчей за Шахтер в УПЛ и 10 поединков в еврокубках.