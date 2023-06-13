Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера
Анатолий Трубин может продолжить карьеру в португальской «Бенфике»
Португальская «Бенфика» заинтересована в услугах вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, информирует журналист Бруно Андраде.
Также португальский клуб следит за Бенто, голкипером бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе».
В пользу выбора именно Трубина играет то, что его контракт заканчивается в 2024 году и не будет, скорее всего, продлеваться.
В текущем сезоне Трубин провел 28 матчей за Шахтер в УПЛ и 10 поединков в еврокубках.
Bento, do Athletico Paranaense, não é o único guarda-redes referenciado pelo Benfica. Anatolii Trubin, do Shakhtar Donetsk, é outro que está muito bem avaliado pelos encarnados. Pesa a favor o facto de ter contrato apenas até jun/24 (e rejeitou a renovação)— Bruno Andrade (@brunoandrd) June 13, 2023
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