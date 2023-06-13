Известный скаут рассказал, где может продолжить карьеру Трубин

Известный скаут Алекс Великих рассказал, где может продолжить карьеру Анатолий Трубин.

– Недавно СМИ писали, что «Удинезе» зимой хотел приобрести Анатолия Трубина. Эта информация соответствует действительности?

– Не могу это подтвердить. Клуб из Удине проявлял интерес к другим украинским молодым футболистам, которые сейчас играют в УПЛ. Два футболиста из «Руха» входили в сферу интересов итальянцев.

– У Трубина год контракта с «Шахтером». «Горняки» уже нашли замену в лице Дмитрия Ризныка. Куда уйдет Анатолий?

– Трубин привлек внимание европейских клубов удачной игрой в ЛЧ. Спрос на этого голкипера значителен. Это молодой вратарь, но уже имеющий значительный опыт, имеющий большое значение при трансферах.

Команды из АПЛ выглядят наиболее реальным продолжением карьеры Анатолия. Думаю, это будет один из крупных лондонских клубов.

В Италии Трубин не менее интересен. Но экономическая ситуация в стране такова, что вряд ли команды из Серии А смогут удовлетворить финансовые требования «Шахтера» и дать Анатолию хорошие личные условия.