Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не воспользуется опцией продления контракта с парижским клубом еще на один год.

Текущее соглашение действует до лета 2024 года. 24-летний Мбаппе официально сообщил ПСЖ, что он не будет использовать опцию пролонгации договора еще на один сезон (до 2025 года).

Это решение вызывает непонимание со стороны руководства ПСЖ. В последние часы в офисе парижан царит жаркая атмосфера. В столичном клубе стоят на позиции, что либо Мбаппе должен продлить контракт, либо он будет продан.

Звезда чемпионата мира в Катаре летом 2022 года подписал контракт на 2 года с опцией продления на один сезон.

В сезоне 2022/23 Мбаппе за ПСЖ отыграл 43 матча и забил 41 гол. За 6 сезонов в парижском клубе на его счету 212 мячей в 260 поединках.