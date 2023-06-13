Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта
Франция
13 июня 2023, 00:23 | Обновлено 13 июня 2023, 00:40
423
0

Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта

Текущее соглашение французского нападающего действует до лета 2024 года

13 июня 2023, 00:23 | Обновлено 13 июня 2023, 00:40
423
0
Мбаппе сообщил ПСЖ, что не будет использовать опцию продления контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не воспользуется опцией продления контракта с парижским клубом еще на один год.

Текущее соглашение действует до лета 2024 года. 24-летний Мбаппе официально сообщил ПСЖ, что он не будет использовать опцию пролонгации договора еще на один сезон (до 2025 года).

Это решение вызывает непонимание со стороны руководства ПСЖ. В последние часы в офисе парижан царит жаркая атмосфера. В столичном клубе стоят на позиции, что либо Мбаппе должен продлить контракт, либо он будет продан.

Звезда чемпионата мира в Катаре летом 2022 года подписал контракт на 2 года с опцией продления на один сезон.

В сезоне 2022/23 Мбаппе за ПСЖ отыграл 43 матча и забил 41 гол. За 6 сезонов в парижском клубе на его счету 212 мячей в 260 поединках.

По теме:
Аль-Хиляль предложил Неймару многомиллионный контракт. Больше, чем у КриРо?
ФОТО. Легенды ПСЖ. Мбаппе и Ибрагимович встретились на финале Ролан Гаррос
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
Килиан Мбаппе ПСЖ продление контракта
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Футбол | 12 июня 2023, 22:46 10
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика

Украинский хавбек собирается сыграть на молодежном Евро-2023 U-21

Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Футбол | 12 июня 2023, 23:59 7
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии

Вингер сине-желтых Виктор Цыганков оформил дубль в товарищеском поединке

Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Футбол | 12.06.2023, 21:57
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Футбол | 12.06.2023, 09:38
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12.06.2023, 17:00
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
Ман Сити выиграл ЛЧ, Украина – в полуфинале ЧМ по socca, Свентек взяла РГ
11.06.2023, 06:00
Футбол
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 29
Футбол
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 3
Футбол
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
11.06.2023, 17:58 8
Бокс
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
11.06.2023, 07:23 4
Бокс
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 1
Футбол
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности