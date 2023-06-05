Франция05 июня 2023, 07:38 | Обновлено 05 июня 2023, 07:41
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Килиан МБАППЕ: «Ничего не ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне»
Нападающий парижан хочет просто играть в футбол
05 июня 2023, 07:38 | Обновлено 05 июня 2023, 07:41
1577
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24-летний форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Чего ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне? Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол.
У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не мое дело», - сказал Мбаппе.
Отметим, что Мбаппе с 29 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый сезон подряд.
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Комментарии 1
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Як швидко у цієї молодої зірки згасли будь-які амбіції, вже і від нього самого, мабуть, не варто очікувати нічого особливого. Хоча в цьому сезоні міг реально протендувати і на ЗМ і на Золоту бутсу.
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