Килиан МБАППЕ: «Ничего не ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне»

24-летний форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Чего ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне? Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол.

У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не мое дело», - сказал Мбаппе.

Отметим, что Мбаппе с 29 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый сезон подряд.