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  4. Килиан МБАППЕ: «Ничего не ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне»
Франция
05 июня 2023, 07:38 | Обновлено 05 июня 2023, 07:41
1577
1

Килиан МБАППЕ: «Ничего не ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне»

Нападающий парижан хочет просто играть в футбол

05 июня 2023, 07:38 | Обновлено 05 июня 2023, 07:41
1577
1
Килиан МБАППЕ: «Ничего не ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

24-летний форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Чего ожидаю от ПСЖ в следующем сезоне? Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол.

У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не мое дело», - сказал Мбаппе.

Отметим, что Мбаппе с 29 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый сезон подряд.

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Источник RMC Sport
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Комментарии 1
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luceorius
 Як швидко у цієї молодої зірки згасли будь-які амбіції, вже і від нього самого, мабуть, не варто очікувати нічого особливого. Хоча в цьому сезоні міг реально протендувати і на ЗМ і на Золоту бутсу.
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