Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе заслуживает стать обладателем Золотого мяча»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о 24-летнем форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

«Заслуживает ли Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча» в этом году? Да», - сказал Дешам.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 41 мяч и записал на свой счет 10 результативных передач.

Напомним, в декабре прошлого года Мбаппе вместе со сборной Франции вышел в финал чемпионата мира, в котором сделал хет-трик. Однако даже это не помогло его команде одолеть Аргентину.