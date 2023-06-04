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  4. Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе заслуживает стать обладателем Золотого мяча»
Франция
04 июня 2023, 14:00 | Обновлено 04 июня 2023, 14:08
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Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе заслуживает стать обладателем Золотого мяча»

Наставник сборной Франции – о звездном подопечном

04 июня 2023, 14:00 | Обновлено 04 июня 2023, 14:08
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Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе заслуживает стать обладателем Золотого мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о 24-летнем форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

«Заслуживает ли Мбаппе стать обладателем «Золотого мяча» в этом году? Да», - сказал Дешам.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 41 мяч и записал на свой счет 10 результативных передач.

Напомним, в декабре прошлого года Мбаппе вместе со сборной Франции вышел в финал чемпионата мира, в котором сделал хет-трик. Однако даже это не помогло его команде одолеть Аргентину.

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе Золотой мяч сборная Франции по футболу
Источник Téléfoot
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