Диего СИМЕОНЕ: «Мбаппе все делает правильно, это безумие»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился своим мнением по поводу лучших игроков нового поколения:

«Винисиус или Мбаппе? С учетом того, как он играет, я вижу Винисиуса обладателем «Золотого мяча», но между ним и Мбаппе я выбираю Мбаппе. 100%.

Между Холандом и Мбаппе тоже выбираю Мбаппе. Он все делает правильно, это безумие.

Мы не можем подписать его, «Мадрид» всегда подписывает лучших. Для Ла Лиги переход Мбаппе в «Реал», а Месси обратно в «Барселону» был бы фантастикой».