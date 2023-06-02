Испания02 июня 2023, 19:07 |
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Диего СИМЕОНЕ: «Мбаппе все делает правильно, это безумие»
Тренер «Атлетико» – о лучших игроках мира
02 июня 2023, 19:07 |
997
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился своим мнением по поводу лучших игроков нового поколения:
«Винисиус или Мбаппе? С учетом того, как он играет, я вижу Винисиуса обладателем «Золотого мяча», но между ним и Мбаппе я выбираю Мбаппе. 100%.
Между Холандом и Мбаппе тоже выбираю Мбаппе. Он все делает правильно, это безумие.
Мы не можем подписать его, «Мадрид» всегда подписывает лучших. Для Ла Лиги переход Мбаппе в «Реал», а Месси обратно в «Барселону» был бы фантастикой».
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