13 июня, на следующий день после матча с Германией, сборная Украины начала с фото и видеосессии Украинской ассоциации футбола. Новый тренерский штаб и игроки сборной позировали для фотографов и операторов, существенно обновив галерею фотографий и видеороликов национальной команды.

Вечером сборники провели обновительную тренировку на хорошо знакомом поле футбольного центра «Вердера». Тренерский штаб разделил команду на две группы. Игроки стартового состава совершили пробежку, после чего, по собственному желанию, в удовольствие поиграли в теннисбол. Тем временем, остальные исполнители провели полноценное занятие на футбольном поле.

14 июня утром украинцы проведут заключительную тренировку в Бремене, где базируются с 8 июня. После обеда национальная команда покинет отель и уедет на аэродром. Чартерный рейс Бремен – Скопье назначен на 16:30 по центральноевропейскому времени.

По прибытии в столицу Северной Македонии сине-желтые разместятся в отеле Aleksandra Palace, а уже на следующий день, 15 июня, проведут официальную тренировку на поле стадиона «Тоше Проески», которой будет предшествовать пресс-конференция главного тренера и игрока команды.

ФОТО. Сборная сыграла в теннисбол. Ребров провел восстановительное занятие