Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина

В понедельник, 12 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и Германии. Игра завершилась со счетом 3:3. До 83-й минуты «сине-желтые» побеждали со счетом 3:1, однако удержать преимущество украинская команда не смогла, пропустив на 83-й и 90+1-й.

Для национальной команды Германии это был юбилейный 1000-й поединок в истории. Фаны «Бундестим» ожидали увидеть победу своих любимцев, ведь немцы считались явными фаворитами перед началом встречи. Однако этого не случилось. В немецких СМИ отреагировали на ничейный результат практически одинаково, критикуя подопечных Ханса-Дитера Флика и самого коуча.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с реакцией немецких СМИ на отчасти неожиданный результат.

Kicker: «Проблемы в защите: Германия спасла 3:3 против Украины».

Автор отчета о матче на самом популярном немецком спортивном издании Kicker не упомянул ничего необычного. В основном это была критика обороны, но в целом, не отдельно про кого-то. Все-таки поединок носил статус товарищеского.

Но затем, в последующих новостях после завершения матча, Kicker стал публиковать материал с критикой уже главного тренера команды. Репортер Оливер Хартман начал свою публикацию следующим образом:

«1000-й международный матч сборной Германии должен был вселить оптимизм, но вместо этого команда оказалась очень неуклюжей. Теперь национальный тренер Флик также находится под давлением».

Далее Хартман продолжил:

«Ханс-Дитер Флик и сборная Германии хотели использовать 1000-й международный матч в истории Бундестим, чтобы исправить слабое впечатление от мартовского теста против Бельгии (2:3) и, наконец, зажечь новый старт и надежду за год до чемпионата Европы в своем доме. После резко неуклюжего и неразборчивого выступления с Украиной со счетом 3:3 болельщики встревожены. Они опасаются, что домашний чемпионат Европы станет четвертым турнирным фиаско подряд. Прежде всего, эти мысли ставит под давление и нуждается в пояснениях тренера сборной, производившего недоуменное впечатление в кулуарах и сразу же покинувшего поле после финального свистка».

Также автор материала не забыл напомнить, что в Украине сейчас идет война, которую развязала россия:

«Многочисленные сине-желтые флаги и футболки на трибунах свидетельствовали о большом скоплении украинских болельщиков, повсюду можно было увидеть выражения солидарности со страной, пострадавшей от российской агрессии, и, возможно, была обеспечена наибольшая символическая сила от детей, все из которых бежали из Украины».

Sport Bild: «Это слишком мало, Мистер Флик!»

Популярное издание Sport Bild начало свой отчет загадочно, но и ясно одновременно. Снова критика главного тренера, снова недоумение, где вообще та самая Бундес-машина.

«Что происходит с нашей сборной?».

Именно так отмечено в подзаголовке.

«В матче с Украиной команда Флика в очередной раз показала катастрофическую результативность на длинных отрезках. За 369 дней до старта чемпионата Европы дома (с 14 июня по 14 июля 2024 года) нет никаких признаков дальнейшего развития команды.

Форма сборной настораживает! Германия выиграла только три из последних девяти игр – против футбольных «карликов» Омана, Коста-Рики и Перу. Не менее шокирует и то, что за последние 14 встреч мы сохранили только два сухих матча – против (2:0 против Омана и Перу)».

Далее автор отчета пишет следующую фразу: «Украина переворачивает игру из-за ошибок Германии» , а затем продолжает:

«Даже при престижном 1000-м международном матче против Украины (прибыль идет на благотворительность Украине) можно только долго качать головой. После счастливого гола на 6-й минуте, который забил Вольф, выстроились дилетантские ошибки. Украинцы переворачивают игру с минимальными усилиями».

Затем последовала критика игроков немецкой сборной. Автор публикации прошелся по всем ключевым ошибкам команды, а затем перешел к логическому завершению своей публикации:

«Но задавать к себе вопросы нужно не только игрокам, но и Флику!

Его эксперименты с тройкой защитников Шлоттербеком, Гинтером, Рюдигером и Горецкой в качестве шестерки впереди идут совершенно неправильно. Позже Флик переключился на четверку защитников.

Тренер национальной сборной объявил, что будет выставлять на поле только тех игроков, которые много играют в своих клубах. Однако Рауму разрешено играть, несмотря на то, что в последних пяти соревновательных играх он провел всего 29 минут».

Abendzeitung: «Плохое настроение за год до ЧЕ: незрелость в 1000-м международном матче»

Немецкий таблоид Abendzeitung, издаваемый в Мюнхене, не отстал от других изданий и также раскритиковал Флика и защиту команды.

«Весьма символичная игра против Украины оборачивается спортивным разочарованием для команды DFB. В юбилейной игре три пропущенных мяча, за год до чемпионата Европы, так много «строительных» вопросов», – идется в подзаголовке к отчету.

Стоит предположить, что используя словосочетание «строительный вопрос», автор имел ввиду вопросы к схеме сборной Германии.

«Защитная цепочка из трех человек с Нико Шлоттербеком, Маттиасом Гинтером и Рюдигером, которую Флик тестировала впервые, оказалась чрезвычайно дырявой. Дефицит скорости и множество недостатков в позиционной игре вызывали сильное раздражение у тренера сборной на скамейке запасных. Соответственно, во втором тайме эксперимент переключился на четверку защитников.

От изначально респектабельной немецкой игры ничего не было видно. Вместо серьезного теста зрители увидели какой-то летний футбол.

С каждым голом украинской команды недовольство болельщиков возрастало все сильнее. В конце концов, после поздних голов Хаверца и Киммиха удалось избежать еще одной неудачи», – резюмировал автор.

В целом, немецкие СМИ очень недовольны игрой подопечных Флика, да и самой работой тренера. Однако упоминается, что схема на игру была экспериментальной, поэтому делать какие-то поспешные выводы не стоит. Что касается сборной Украины, то немецкие репортеры не выделил никого, а если цитировать Sport Bild, то реакция в Германии на игру «сине-желтых» такова: «Украина переворачивает игру из-за ошибок Германии».