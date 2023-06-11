Ханс-Дитер ФЛИК: «Сборная Украины умеет играть в хороший футбол»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины.

«Завтра мы встретимся с командой, страна которой находится в очень сложной ситуации. Мы с нетерпением ждем поединка, ведь наш соперник умеет играть в хороший футбол. Мы хотим помочь каждому увидеть привлекательный матч.

С Украиной точно не сыграют Илкай Гюндоган и Робин Госенс, которые прибудут в наш лагерь только 14 июня. Также под вопросом участие Тимо Вернера. За ним мы наблюдаем ежедневно», – сказал Флик.

Матч Германия – Украина состоится в Бремене на арене «Везерштадион» 12 июня. Начало в 19:00 по Киеву.