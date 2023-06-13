Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма
Королевский клуб готов выложить 200 млн евро за звезду «ПСЖ»
Мадридский «Реал» готов потратить 200 млн евро на трансфер форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Мбаппе не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ» после окончания следующего сезона 2023/24. Перспектива перехода капитана сборной Франции в «Реал» этим летом становится все более убедительной.
«Сливочные» изначально планировали купить Мбаппе в следующем году, однако отъезд Карима Бензема в Саудовскую Аравию изменил их планы.
Хотя форвард Гарри Кейн из «Тоттенхэма» сначала был выбран в качестве первоочередной цели для галактикос, однако перспектива затяжных переговоров с Даниэлем Леви заставила «Реал» пересмотреть этот план действий. К колебаниям испанцев добавился тот факт, что они недавно снова контактировали с окружением Мбаппе.
Выбор времени для решения Мбаппе удивил «Реал», хотя боссы сливочных по-прежнему осторожны, с учетом резкого разворота действий Килиана прошлым летом перед подписанием нового контракта.
В результате босс «Реала» Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать какие-либо действия. Он будет ждать момента, когда Мбаппе форсирует свой уход или когда «ПСЖ» внесет его в список трансферов.
Сообщается, что галактикос будут готовы потратить до 200 млн евро на трансфер французского форварда.
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