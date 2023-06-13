Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма

Мадридский «Реал» готов потратить 200 млн евро на трансфер форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Мбаппе не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ» после окончания следующего сезона 2023/24. Перспектива перехода капитана сборной Франции в «Реал» этим летом становится все более убедительной.

«Сливочные» изначально планировали купить Мбаппе в следующем году, однако отъезд Карима Бензема в Саудовскую Аравию изменил их планы.

Хотя форвард Гарри Кейн из «Тоттенхэма» сначала был выбран в качестве первоочередной цели для галактикос, однако перспектива затяжных переговоров с Даниэлем Леви заставила «Реал» пересмотреть этот план действий. К колебаниям испанцев добавился тот факт, что они недавно снова контактировали с окружением Мбаппе.

Выбор времени для решения Мбаппе удивил «Реал», хотя боссы сливочных по-прежнему осторожны, с учетом резкого разворота действий Килиана прошлым летом перед подписанием нового контракта.

В результате босс «Реала» Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать какие-либо действия. Он будет ждать момента, когда Мбаппе форсирует свой уход или когда «ПСЖ» внесет его в список трансферов.

Сообщается, что галактикос будут готовы потратить до 200 млн евро на трансфер французского форварда.