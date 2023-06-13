Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма
Испания
13 июня 2023, 22:10 | Обновлено 13 июня 2023, 22:51
2602
6

Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма

Королевский клуб готов выложить 200 млн евро за звезду «ПСЖ»

13 июня 2023, 22:10 | Обновлено 13 июня 2023, 22:51
2602
6
Реал готовит огромные деньги на трансфер Мбаппе, названа бешеная сумма
ПСЖ. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» готов потратить 200 млн евро на трансфер форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Мбаппе не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ» после окончания следующего сезона 2023/24. Перспектива перехода капитана сборной Франции в «Реал» этим летом становится все более убедительной.

«Сливочные» изначально планировали купить Мбаппе в следующем году, однако отъезд Карима Бензема в Саудовскую Аравию изменил их планы.

Хотя форвард Гарри Кейн из «Тоттенхэма» сначала был выбран в качестве первоочередной цели для галактикос, однако перспектива затяжных переговоров с Даниэлем Леви заставила «Реал» пересмотреть этот план действий. К колебаниям испанцев добавился тот факт, что они недавно снова контактировали с окружением Мбаппе.

Выбор времени для решения Мбаппе удивил «Реал», хотя боссы сливочных по-прежнему осторожны, с учетом резкого разворота действий Килиана прошлым летом перед подписанием нового контракта.

В результате босс «Реала» Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать какие-либо действия. Он будет ждать момента, когда Мбаппе форсирует свой уход или когда «ПСЖ» внесет его в список трансферов.

Сообщается, что галактикос будут готовы потратить до 200 млн евро на трансфер французского форварда.

По теме:
Португальский гранд заинтересован в услугах голкипера Шахтера
Манчестер Юнайтед в шаге от подписания лидера защиты Наполи
Скаут: «Летом трансфер Матвиенко в Брайтон может состояться»
трансферы Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Гарри Кейн Флорентино Перес
Источник L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Футбол | 12 июня 2023, 23:59 23
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии

Вингер сине-желтых Виктор Цыганков оформил дубль в товарищеском поединке

Генсек НАТО: «Сперва Украине нужно победить в войне, вступление – потом»
Война | 13 июня 2023, 16:10 12
Генсек НАТО: «Сперва Украине нужно победить в войне, вступление – потом»
Генсек НАТО: «Сперва Украине нужно победить в войне, вступление – потом»

Йенс Столтенберг никаких графиков вступления дать не готов

Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Футбол | 13.06.2023, 01:41
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Футбол | 12.06.2023, 21:57
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
Футбол | 13.06.2023, 19:31
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Цікаво як на цей трансфер відреагують фани реалу, після кидка від Мбапе минулого разу 
Ответить
+1
zhyr
Там катарці купують МЮ, напевно будуть великі трансфери. Може і його куплять
Ответить
0
luceorius
 З Беллінгемом та Мбаппе команда Анчелотті стане доволі конкурентноспроможною, незважаючи на деякі слабкі позиції у складі.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 3
Бокс
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
12.06.2023, 07:59
Теннис
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 4
Футбол
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 13
Футбол
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
12.06.2023, 10:40 2
Бокс
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности