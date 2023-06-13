Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
Александр Кучер и Евгений Красников продолжат работу в днепровском клубе
Клубу «Днепр-1» поставили конкретную задачу на евросезон – выход в групповой этап еврокубков
По информации ТаТоТаке, на прошлой неделе бизнесмен Игорь Коломойский встретился с наставником Александром Кучером и спортивным директором Евгением Красниковым.
Оба специалиста останутся в днепровской команде на следующий сезон. Перед ними стоит конкретная задача – выход в групповой этап еврокубков.
«Днепр-1» стартует во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где соперником будет швейцарский «Серветт» или греческий «Панатинаикос». Для выхода в группу ЛЧ «Днепру-1» нужно будет пройти трех соперников.
Интересно, что «Днепру-1» не гарантировано место в групповом раунде еврокубков. В случае проигрыша трех матчевых противостояний подряд вице-чемпион Украины окажется без евроосени, пройдя по маршруту: Q2 Лиги чемпионов –> Q3 Лиги Европы –> Q4 Лиги конференций –> вылет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сине-желтых Виктор Цыганков оформил дубль в товарищеском поединке
Голы для сине-желтых во втором тайме забили Богдан Вьюнник и Даниил Сикан
По информации
источника, во время разговора было озвучено решение о том, что
финансирование команды сокращается и состоится распродажа легионеров.
Кучер и Красников остаются на своих должностях. Также перед тренерским
штабом была поставлена конкретная задача – попасть в групповой этап Лиги
Европы или Лиги конференций.
https://football24.ua/ru/ukraina_tag50819/