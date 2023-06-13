Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон

Клубу «Днепр-1» поставили конкретную задачу на евросезон – выход в групповой этап еврокубков

По информации ТаТоТаке, на прошлой неделе бизнесмен Игорь Коломойский встретился с наставником Александром Кучером и спортивным директором Евгением Красниковым.

Оба специалиста останутся в днепровской команде на следующий сезон. Перед ними стоит конкретная задача – выход в групповой этап еврокубков.

«Днепр-1» стартует во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где соперником будет швейцарский «Серветт» или греческий «Панатинаикос». Для выхода в группу ЛЧ «Днепру-1» нужно будет пройти трех соперников.

Интересно, что «Днепру-1» не гарантировано место в групповом раунде еврокубков. В случае проигрыша трех матчевых противостояний подряд вице-чемпион Украины окажется без евроосени, пройдя по маршруту: Q2 Лиги чемпионов –> Q3 Лиги Европы –> Q4 Лиги конференций –> вылет.