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  4. Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
Лига чемпионов
13 июня 2023, 20:39 | Обновлено 13 июня 2023, 20:44
2186
4

Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон

Александр Кучер и Евгений Красников продолжат работу в днепровском клубе

13 июня 2023, 20:39 | Обновлено 13 июня 2023, 20:44
2186
4
Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
СК Днепр-1. Александр Кучер

Клубу «Днепр-1» поставили конкретную задачу на евросезон – выход в групповой этап еврокубков

По информации ТаТоТаке, на прошлой неделе бизнесмен Игорь Коломойский встретился с наставником Александром Кучером и спортивным директором Евгением Красниковым.

Оба специалиста останутся в днепровской команде на следующий сезон. Перед ними стоит конкретная задача – выход в групповой этап еврокубков.

«Днепр-1» стартует во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов, где соперником будет швейцарский «Серветт» или греческий «Панатинаикос». Для выхода в группу ЛЧ «Днепру-1» нужно будет пройти трех соперников.

Интересно, что «Днепру-1» не гарантировано место в групповом раунде еврокубков. В случае проигрыша трех матчевых противостояний подряд вице-чемпион Украины окажется без евроосени, пройдя по маршруту: Q2 Лиги чемпионов –> Q3 Лиги Европы –> Q4 Лиги конференций –> вылет.

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Днепр-1 Александр Кучер Игорь Коломойский Евгений Красников ТаТоТаке Лига чемпионов Серветт Панатинаикос
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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sashav2007
Це той коломойський, який Дніпро поховав?
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+3
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Comrade Me
Чого останній абзац такий песимістичний?
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0
Український Крим
А яким боком Коломийський до Дніпра-1?
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0
⬆️
А не То Таке и другое сообщает.
По информации
источника, во время разговора было озвучено решение о том, что
финансирование команды сокращается и состоится распродажа легионеров.
Кучер и Красников остаются на своих должностях. Также перед тренерским
штабом была поставлена конкретная задача – попасть в групповой этап Лиги
Европы или Лиги конференций.
https://football24.ua/ru/ukraina_tag50819/
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0
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