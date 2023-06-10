Кучер и Красников остаются. Днепр-1 не планирует глобальных изменений

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» принял решение продолжать сотрудничество с тренером Александром Кучером. Ранее сообщалось, что клуб думал над возможностью смены наставника.

Кроме того, продолжит работу спортивный директор Евгений Красников.

Сообщается, что бюджет клуба больше точно не станет, а команду покинут почти все легионеры, кроме Бланко и Пеглоу. Трансферный приоритет - поиск вратаря.

Команда новый сезон начнет в квалификации Лиги чемпионов.