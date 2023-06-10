Украина. Премьер лига10 июня 2023, 19:33 | Обновлено 10 июня 2023, 19:34
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Кучер и Красников остаются. Днепр-1 не планирует глобальных изменений
Бюджет клуба больше не станет
10 июня 2023, 19:33 | Обновлено 10 июня 2023, 19:34
836
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По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» принял решение продолжать сотрудничество с тренером Александром Кучером. Ранее сообщалось, что клуб думал над возможностью смены наставника.
Кроме того, продолжит работу спортивный директор Евгений Красников.
Сообщается, что бюджет клуба больше точно не станет, а команду покинут почти все легионеры, кроме Бланко и Пеглоу. Трансферный приоритет - поиск вратаря.
Команда новый сезон начнет в квалификации Лиги чемпионов.
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