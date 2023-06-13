Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»

Где может продолжить карьеру Трубин, почему трансфер Мудрика в Челси нельзя назвать неудачным и какие клубы могут арендовать украинца. Где может сыграть Довбик? Какие игроки «Руха» заинтересовали итальянские клубы? Какие игроки «Динамо» сейчас интересны в Европе? Где после «Жироны» будет играть Цыганков?

Известный скаут Алекс Великих ответил на вопросы блогера Sport.ua.

– В июне стартует молодежный Евро в Румынии и Грузии. Кто из украинцев на этом турнире может быть наиболее интересен для европейских скаутов?

– Молодежный Евро с натяжкой можно назвать витриной для клубов. Подавляющее большинство игроков уже хорошо знают.

Любые соревнования европейского масштаба на уровне сборных привлекают внимание к футболистам, выступающим во внутренних чемпионатах, где уровень не слишком сильный. В международных матчах можно лучше увидеть их сильные и слабые стороны.

Я бы не хотел называть имена украинских футболистов, которые могут вызвать интерес. Скажу только по позициям, где пользуются наибольшим спросом украинцы – центральные защитники, фланговые защитники (особенно левый), форвард. Здесь украинцы могут себя показать лучше всего. Игроки середины поля из Украины плохо адаптируются на этих позициях.

В последнее время привлекли к себе внимание украинские вратари. Поэтому я прогнозирую трансфер в Европу голкипера из Украины до или после Евро.



– Недавно СМИ писали, что «Удинезе» зимой хотел приобрести Анатолия Трубина. Эта информация соответствует действительности?

– Не могу это подтвердить. Клуб из Удине проявлял интерес к другим украинским молодым футболистам, которые сейчас играют в УПЛ. Два футболиста из «Руха» входили в сферу интересов итальянцев.

– У Трубина год контракта с «Шахтером». «Горняки» уже нашли замену в лице Дмитрия Ризныка. Куда уйдет Анатолий?

– Трубин привлек внимание европейских клубов удачной игрой в ЛЧ. Спрос на этого голкипера значителен. Это молодой вратарь, но уже имеющий значительный опыт, имеющий большое значение при трансферах.

Команды из АПЛ выглядят наиболее реальным продолжением карьеры Анатолия. Думаю, это будет один из крупных лондонских клубов.

В Италии Трубин не менее интересен. Но экономическая ситуация в стране такова, что вряд ли команды из Серии А смогут удовлетворить финансовые требования «Шахтера» и дать Анатолию хорошие личные условия.



Facebook. Анатолий Трубин и Алекс Великих



– Зимой Михаил Мудрик перешел за рекордные деньги в «Челси». У него не все выходит. Не станет ли это антирекламой для украинских футболистов?

– Нет. Мы не можем назвать ни одного футболиста «Челси», который мог бы занести себе в актив прошлый сезон.

Михаил пришел зимой с другими футболистами, пришедшими за большие деньги. Трудно было объединить их в одну команду. Игроки с амбициями, но без опыта. Первые полгода ушли на адаптацию к новой стране и клубу.

Я не могу сказать, что английский футбол и «Челси» максимально подходят для Мудрика. Если он проведет сборы с командой, то в новом сезоне может оказаться уже другим игроком. Если не получится, никаких проблем с арендой не будет.



– Писали, что «Ювентус» и «Севилья» проявляют интерес к Михаилу. Летом аренда возможна?

– «Ювентус» следил за Мудриком долгое время. У меня были надежды на переход. Я считаю, что Испания и Италия – более подходящие чемпионаты для Михаила. Игрок подобного стиля Хвича Кварацхелия в прошлом сезоне стал лучшим игроком Серии А. Он пришел не из топ-чемпионата и сразу смог заиграть. Мудрик мог бы составить ему конкуренцию.

Испанский чемпионат еще больше подходит Михаилу. Там тактически игра совсем другая. Меньше игры в середине поля и акценты на флангах, где есть пространство. Рамон Мончи следил за Мудриком, когда он был еще молодым. Я не исключаю, что его идеи вокруг Мудрика были еще в Риме и перевезены в Севилью. В финансовых возможностях этим клубам невозможно тягаться с «Челси».

Если английский клуб расценит, что Мудрик пока не готов успешно играть в АПЛ, возможна аренда. Не исключаю, что это может быть «Севилья». Знаю, что не только андалузцы были заинтересованы в приобретении, а сейчас в аренде Михаила в Испании.

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– Одним из лучших футболистов УПЛ стал Георгий Судаков. Стоит ли ждать его трансфера летом?

– Судаков привлек внимание во время выступлений в Юношеской Лиге УЕФА. После матча «Аталанты» с «Шахтером» получил много запросов от коллег об информации по этому игроку.

Его позиция очень непроста. Он должен вести игру в середине поля. Построение игры команды будет играть очень важное значение в потенциальном трансфере. Нужно, чтобы он подходил под определенные параметры.

Я не вижу его в Англии. Не вижу во многих клубах Серии А. Возможно, Испания была бы лучшим вариантом. Я верю, что у него есть потенциал. Ему сейчас нужно входить в роль лидера «Шахтера». Играть в ЛЧ, получать опыт в этих матчах. Если переходить, то уже в статусе лидера середины поля, который ведет игру своей команды.



– Вокруг Николая Матвиенко всегда много трансферных слухов. Сейчас его активно связывают с «Брайтоном». Возможен ли этот трансфер?

– Матвиенко уже долгое время находится на карандаше команд из Европы. Еще в 2017 году предложение делал «Эмполи». Я не считаю, что его выступления в «Шахтере» были идеальными. Были спады и подъемы.

Если рассматривать переход, то только в тренерском ключе. Де Дзерби хорошо знает Николая по совместной работе в Украине. В игре Де Дзерби Матвиенко может играть важную роль. Для этого игрока важно попасть к тренеру, который его знает и хочет подписать. Поэтому летом у этого перехода есть шансы состояться.



– Даниил Сикан работает с итальянской агентской командой GG 11. Видите ли этого нападающего в Серии А?

– В прошлом сезоне ожидал большего от Даниила. Думал, что он станет основным форвардом «Шахтера». Но поначалу проиграл конкуренцию Траоре. А зимой еще в команде появился Келси.

По своим характеристикам он может быть интересен в Италии и Германии. Я не знаю его личностных качеств. Но не думаю, что он готов и может играть в ведущих клубах Италии. Любой середняк, аутсайдер может перезапустить карьеру Даниила. Вопрос цены и желания «Шахтера» отпустить игрока.

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– Главой скаутского отдела «Шахтера» стал Сальваторе Монако. Сейчас клуб близок к трансферу вингера примаверы «Пармы» Ибрагима Дабо. Стоит ли ожидать, что «Шахтер» будет работать по Италии?

– Монако работал с тренером и клубом, которые умели раскрывать молодежь. Речь о Де Дзерби и «Сассуоло». У него знания, список перспективных футболистов Италии. Но ситуация в Украине будет иметь важное значение. Итальянские таланты не будут рисковать и не решатся ехать в Украину, несмотря на статус «Шахтера» и ЛЧ. Они не будут рисковать из-за войны. Африканцы, латиноамериканцы, балканцы могут принять соответствующие предложения. Среди них есть также талантливые игроки. Для них это возможности засветиться на высоком уровне ЛЧ и получить личные условия. Этого они не могут получить в Италии.

Не стоит забывать, что в «Шахтере» работает Карло Николини. Его знание рынка тоже влияет на селекцию. Он менее консервативен. Не сконцентрирован только на итальянцах. Также Срна предпочитает итальянский футбол. Поэтому поиск усиления для «Шахтера» в Италии выглядит реалистично.



– «Днепр-1» занял второе место. Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионов. Летом его продадут?

– В Италии мог бы иметь карьеру. В каком клубе? В команде, играющей в еврокубках. Если говорить о трансферной стоимости, то подавляющее большинство не будет готово платить деньги, которые хочет «Днепр-1». Это главное препятствие потенциального перехода.

Аналогично по клубам из Бундеслиги и АПЛ. В Германии он мог бы попробовать свои силы. Переход в английские команды выглядит реалистично из-за финансовых возможностей местных клубов.

Трудно будет во Франции. Там атлетичный футбол, который нивелирует его сильнейшие характеристики. Я не слишком вижу его в Испании. Манера игры, техническая оснастка, скорость работы с мячом могут поставить его в затруднительное положение.



СК Днепр-1. Артем Довбик



– Одним из лидеров «Днепра-1» является Александр Пихаленок. Готов ли он к повышению?

– Долгое время об Александре говорили в Италии. О нем здесь знают. Анализировали этого игрока.

Если говорим сейчас о нем, то это игрок чисто украинского рынка. Если он будет переходить, то в «Динамо» или «Шахтер».

– «Заря» провела хороший сезон. Будут ли они летом распродавать состав?

– Считаю, что главные трансферы команды должны пройти зимой. Сейчас есть хорошая возможность показать себя в еврокубках. Команда точно будет играть в Лиге Конференций. Такие турниры – отличная витрина для игроков. Сейчас летом лучше удержать своих лидеров.



– «Динамо» провело очень слабый сезон. Есть ли в составе команды игроки, которые могут быть интересны в Европе?

– Да. Это игроки как из взрослой, так и юношеской команды. Несмотря на результаты, «Динамо» остается флагманом украинского футбола. Есть интересные игроки, но лидера нет. Шапаренко фактически пропустил сезон из-за травмы. Ванат еще совсем молод. Зимой отпустили Забарного и Цыганкова. Здесь нужно думать об усилении на следующий сезон, а не о продажах.

– Каковы главные активы среди игроков?

– Шапаренко, Вивчаренко, Ванат. Не исключал бы Бражко и Боля. Возможно, не в этом сезоне, а в следующем будут иметь рынок. За Ванатом следят многие. У него будут еще лучшие результаты.

– Какая стоимость может быть у Шапаренко и какой чемпионат ему больше подходит?

– О стоимости говорить некорректно. Потенциально любой клуб из Испании подходит Николаю. Если Германия – «Байер», Италия – тренеры типа Сарри. Но лучше, чем Ла Лига, не вижу ничего для Шапаренко.

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– В этом сезоне «Рух» дошел до четвертьфинала Юношеской Лиги УЕФА. Играл с двумя миланскими командами. Обратили ли внимание на львовских талантов в Италии?

– Не скрою: выступление «Руха» в Юношеской Лиге УЕФА получило большую огласку в Италии. Команда дважды сыграла против сверстников из Милана. Стиль игры, данные молодых игроков идеально подходят к параметрам, которые сейчас ищут в Италии.

На Марко Сапугу обратил внимание «Милан». Богдан Слюбик заинтересовал «Удинезе». Можно продолжать дальше – Виталий Холод, Юрий-Владимир Герета, Виталий Роман – каждый из них имел интерес от разных команд.

Но также есть интерес к молодым игрокам из системы «Руха». 4-5 футболистов львовской команды 2006 – 2007 годов пользуются огромным спросом в Италии. «Рух» своей молодежью создает ажиотаж.



– Есть информация, что Слюбиком интересуется «Лацио». Это выглядит реалистично?

– Наставник команды Маурицио Сарри любит такой тип защитников. Не предложить его тренеру не могли.

Спортивный директор клуба Игли Таре уходит с должности. Будет новый спортдир. Интересно, как он отреагирует на то, что люди Таре вели этого футболиста? Если Таре перейдет в другой клуб Серии А, он, возможно, предложит его туда.



– Виктор Коваленко мало играет за «Специю». Почему Коваленко не смог раскрыться в Италии?

– Причина в том, что он пришел зимой. Он был не готов к находившемуся на ходу чемпионату. В «Аталанте» не смог зацепиться. В «Специи» никто не давал ему времени – нужно было сразу давать результат.

Смена тренера, травма привели к плохому сезону. У Коваленко нет стабильности. «Аталанта» не является тем клубом, где он мог играть по своим характеристикам. Ему нужно больше пространства, техничные партнеры. Виктор выполняет больше черновой работы, которую не выполнял в «Шахтере». Это не позволяет быть успешным в атакующих действиях.

Он останется в «Специи», если команда сохранит свою прописку в Серии А на следующий сезон. Важно, чтобы клуб играл в более атакующий футбол. Если нет, будут искать новую команду.

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– Трансфер Малиновского в «Марсель» – шаг вперед в карьере?

– Он пришел посреди сезона. Первые матчи провел на высоком уровне. Затем последовал спад. В «Марселе» не все хорошо в руководстве. Сейчас там происходят перемены. Все это может повлиять на судьбу игрока.

Не могу сказать, что его переход в «Марсель» был удачным. Не считаю, что он прогрессировал, больше регресса. В «Аталанте» оставаться после трансфера Тена Копмейнерса не было смысла. «Марсель» дал хорошие условия. В команде тренер, часть игроков и руководства говорят на итальянском, что упростило адаптацию.



Facebook. Алекс Великих

– Уход Тудора может привести к возвращению в Италию?

– Имеет все шансы повлиять на судьбу Малиновского. Смена тренера – это всегда новый взгляд на формирование состава. Нужно дождаться, кто возглавит «Марсель».

Я не думаю, что в случае чего он вернется в «Аталанту». Если Тудор возглавит команду в Италии, то может захотеть подписать Руслана.



– У Лунина год контракта в Мадриде. Он останется вторым номером или будет искать себя в другом клубе?

– «Реал» – это клуб, который выигрывает трофеи. Многие игроки мечтают о пребывании в этом клубе. Прогресс Андрея остановился. Нужно больше играть. Когда ему доверяли, то нельзя сказать, что ему удалось заменить Тибо Куртуа.

Переходить первым номером в команды, играющие в еврокубках – в этом есть смысл. Если снова иметь статус второго номера – вряд ли стоит что-то менять.

Я не думаю, что следует уезжать из Испании. Он уже приспособился. Его знают. В первую очередь, в Испании нужно искать варианты продолжения карьеры, если «Реал» его не оставит. Даже если это будет понижение зарплаты.



– Цыганков хорошо проявил себя в «Жироне». Он готов к переходу в более статусный клуб?

– «Жирона» находится в структуре City Football Group Limited. Это адаптационный клуб, где можно лучше изучить игрока, сравнить его возможности с тем, где он может играть. Цыганков доказал, что может играть в топ-чемпионате. Следующим шагом будет переход в ведущий клуб Европы.

Испанский футбол подходит для него. В клубе очень быстро адаптировался. Это признание работы того, кто совершал этот переход.

– Может ли он играть в АПЛ?

– Техника, понимание футбола всегда были на хорошем уровне у Цыганкова. Физическая готовность была самой слабой чертой. Стабильности не хватало. Если здоровье позволит, то он потянет АПЛ.



– Соболь и Миколенко с трудом сохранили прописку со «Страсбургом» и «Эвертоном» в своих чемпионатах. Это их уровень или они могут играть в лучших командах?

– Миколенко может играть за «Арсенал» или «Челси». У него есть потенциал улучшения игры. Это готовый футболист, который еще способен прогрессировать. Не будет никаких проблем с переходом в более сильный клуб.

Соболь уже в Европе долгое время, но не имел опыта в ведущих чемпионатах. Сейчас он попал в очень непростую лигу. Если бы играл в Испании, то карьера имела шансы сложиться более успешно.



– Коноплянка оказался ненужным «Краковии». Какова его дальнейшая судьба?

– Это футболист, завершающий свою карьеру. Его переход в польскую лигу получился неудачным. В «Шахтере» тоже не смог себя найти. Здоровье подводило, мотивации не хватало. С таким резюме очень сложно будет найти хороший клуб.

Я прогнозирую, что Коноплянка вернется в Украину. «Днепр-1» здесь смотрится лучшим вариантом. Команде нужно усиливать состав команды опытными игроками перед следующим сезоном, где нужно также будет играть в еврокубках.

– А Ярмоленко вернется в «Динамо»?

– Очень похоже, что игрок не рассматривает других вариантов, кроме возвращения в Украину. Это футболист с огромным международным опытом. В том числе, ведущих европейских чемпионатов. Потенциально он может стать лидером команды в следующем сезоне.

Cергей ТИЩЕНКО