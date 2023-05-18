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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Моура летом покинет Тоттенхэм
Англия
18 мая 2023, 20:26 |
106
2

ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Моура летом покинет Тоттенхэм

Бразилец станет свободным агентом

18 мая 2023, 20:26 |
106
2
ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Моура летом покинет Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Моура

«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что бразильский вингер Лукас Моура покинет клуб в конце сезона, когда истечет срок его контракта.

Лукас Моура перешел в «Тоттенхэм» летом 2018 года из «ПСЖ» за 28,4 миллиона евро. Суммарно провел за клуб 219 матчей и забил 38 голов.

Со «Шпорами» 30-летний бразилец выходил в финал Лиги чемпионов 2019 года.

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Тоттенхэм Лукас Моура свободный агент
Источник ФК Тоттенхэм
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Комментарии 2
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pol-55
При Почеттіно грав постійно,а потім тренери все менше давали часу,але потенціал є не пропаде.
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0
Kain_X_Rain
Щось мені підказує,що він лише кольор змінить )
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