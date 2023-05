ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Моура летом покинет Тоттенхэм

«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что бразильский вингер Лукас Моура покинет клуб в конце сезона, когда истечет срок его контракта.

Лукас Моура перешел в «Тоттенхэм» летом 2018 года из «ПСЖ» за 28,4 миллиона евро. Суммарно провел за клуб 219 матчей и забил 38 голов.

Со «Шпорами» 30-летний бразилец выходил в финал Лиги чемпионов 2019 года.

Thank you for the memories, @LucasMoura7 💙



