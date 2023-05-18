Англия18 мая 2023, 20:26 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Лукас Моура летом покинет Тоттенхэм
Бразилец станет свободным агентом
18 мая 2023, 20:26 |
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«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что бразильский вингер Лукас Моура покинет клуб в конце сезона, когда истечет срок его контракта.
Лукас Моура перешел в «Тоттенхэм» летом 2018 года из «ПСЖ» за 28,4 миллиона евро. Суммарно провел за клуб 219 матчей и забил 38 голов.
Со «Шпорами» 30-летний бразилец выходил в финал Лиги чемпионов 2019 года.
Thank you for the memories, @LucasMoura7 💙— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2023
We can confirm that Lucas Moura is to leave the Club at the end of the season following the conclusion of his contract.
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Комментарии 2
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При Почеттіно грав постійно,а потім тренери все менше давали часу,але потенціал є не пропаде.
Щось мені підказує,що він лише кольор змінить )
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