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  4. ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
Лига Европы
10 марта 2023, 11:05 | Обновлено 10 марта 2023, 12:10
4243
1

ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле

Александр попал в конфликт с Себастьяном Коатесом

10 марта 2023, 11:05 | Обновлено 10 марта 2023, 12:10
4243
1
ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Спортингом». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 22-й минуте счет открыл Вильям Салиба. Однако не все игроки «канониров» побежали праздновать гол. Украинский футболист Александр Зинченко решил выяснить отношения с Себастьяном Коатесом. Всё вылилось в стычку, по итогам которой оба игрока получили по желтой карточке.

Но и на этом разборки между Александром и Коатесом не закончились. Уже через несколько минут Александр пробил со штрафного и попал по лицу капитану «Спортинга». Однако тут уже словесных перепалок не было – игровой момент.

Зинченко провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Зіна погано контролює свої емоції, коли заводиться. На полі це жовта чи червона, але якось добре зарядять йому десь на вулиці або в пабі. 
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