ВИДЕО. Получил желтую и зарядил в лицо. Зинченко устроил разборки на поле

В четверг, 9 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Спортингом». Игра завершилась со счетом 2:2.

На 22-й минуте счет открыл Вильям Салиба. Однако не все игроки «канониров» побежали праздновать гол. Украинский футболист Александр Зинченко решил выяснить отношения с Себастьяном Коатесом. Всё вылилось в стычку, по итогам которой оба игрока получили по желтой карточке.

Но и на этом разборки между Александром и Коатесом не закончились. Уже через несколько минут Александр пробил со штрафного и попал по лицу капитану «Спортинга». Однако тут уже словесных перепалок не было – игровой момент.

Зинченко провел на поле 63 минуты, после чего был заменен на Такехиро Томиясу.

Half time 1:1



Saliba goal for those who missed it



Retweet 🙏 🙏 pic.twitter.com/J25RT4ewdn