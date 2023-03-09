Спортинг Л

Сегодня «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лиссабоне сыграл вничью 2:2 с местным «Спортингом». Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч и был заменен на 63-й минуте на Такехиро Томиясу. На 24-й минуте Зинченко получил желтую карточку.

«Спортинг» – «Арсенал» – 2:2

Голы: Инасио 34, Паулиньо 55 – Салиба 22, Морита 62 (автогол)

«Спортинг» – Адан, Эшгайю (Диоманде, 76), Коатес, Сен-Жюст, Инасиу, Матеус Рейс, Педру Гонсалвеш, Морита, Паулинью (Шермити, 76), Эдвардс (Иссахаку, 89), Тринкау (Нуну Сантуш, 71).

«Арсенал» – Тернер, Уайт, Кивер (Габриэл, 71), Салиба, Зинченко (Томиясу, 63), Джака, Жоржиньо (Парти, 71), Фабиу Виейра, Сака, Нелсон (Смит-Роу, 71), Мартинелли.

Предупреждения: Коатес (23), Зинченко (23), Мартинелли (43), Морита (58).