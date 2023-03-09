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Лига Европы
Спортинг Л
09.03.2023 19:45 – FT 2 : 2
Арсенал
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Лига Европы
09 марта 2023, 21:47 |
1852
8

Лига Европы. Боевая ничья Арсенала в Лиссабоне, Зинченко сыграл 63 минуты

Украинец отметился желтой карточкой

09 марта 2023, 21:47 |
1852
8
Лига Европы. Боевая ничья Арсенала в Лиссабоне, Зинченко сыграл 63 минуты
ФК Арсенал

Сегодня «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лиссабоне сыграл вничью 2:2 с местным «Спортингом». Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел в основе «Арсенала» на матч и был заменен на 63-й минуте на Такехиро Томиясу. На 24-й минуте Зинченко получил желтую карточку.

«Спортинг» – «Арсенал» – 2:2
Голы: Инасио 34, Паулиньо 55 – Салиба 22, Морита 62 (автогол)

«Спортинг» – Адан, Эшгайю (Диоманде, 76), Коатес, Сен-Жюст, Инасиу, Матеус Рейс, Педру Гонсалвеш, Морита, Паулинью (Шермити, 76), Эдвардс (Иссахаку, 89), Тринкау (Нуну Сантуш, 71).

«Арсенал» – Тернер, Уайт, Кивер (Габриэл, 71), Салиба, Зинченко (Томиясу, 63), Джака, Жоржиньо (Парти, 71), Фабиу Виейра, Сака, Нелсон (Смит-Роу, 71), Мартинелли.

Предупреждения: Коатес (23), Зинченко (23), Мартинелли (43), Морита (58).

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Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон Лига Европы Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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Springfield
Наша пісня гарна, нова
У Лондоні співаєм знову
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+1
Александр Толстых
Не ахти сегодня Арсенал конечно сыграл.Если бы не автогол, неизвестно как бы все закончилось.Жаль,что Мартинелли чуток не повезло., когда половину поля пробежал(скорости не хватило).Сака сегодня тоже не очень отыграл.Александр наш чуток наошибался,но всё равно неплохо отыграл.Но ничего,на домашнем стадионе обязательно выграем.
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Kovaleff handwork Ковалев
В статье написано "в лиге чемпионов". Исправьте, пожалуйста.
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