Микель АРТЕТА: «Мы показали большую стойкость»
Тренер «Арсенала» – о матче против «Спортинга»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью 2:2 со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:
«Из игры можно извлечь положительные моменты, если учесть, что мы пропустили два гола на выезде и все равно сыграли вничью. Но мы дали им слишком много шансов, часто отдавая мяч на своей половине поля.
Мы контролировали игру в течение длительных отрезков, но нам не хватало последнего штриха. К тому же, у нас нет четырех ключевых нападающих, поэтому мы примем ничью.
При счете 1:2 потеряли преимущество, и у них был шанс сделать счет 1:3. Нам нужно многое улучшить, но мы показали большую стойкость и все еще в игре».
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