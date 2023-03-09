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Лига Европы
09 марта 2023, 23:15 |
438
0

Микель АРТЕТА: «Мы показали большую стойкость»

Тренер «Арсенала» – о матче против «Спортинга»

09 марта 2023, 23:15 |
438
0
Микель АРТЕТА: «Мы показали большую стойкость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью 2:2 со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Из игры можно извлечь положительные моменты, если учесть, что мы пропустили два гола на выезде и все равно сыграли вничью. Но мы дали им слишком много шансов, часто отдавая мяч на своей половине поля.

Мы контролировали игру в течение длительных отрезков, но нам не хватало последнего штриха. К тому же, у нас нет четырех ключевых нападающих, поэтому мы примем ничью.

При счете 1:2 потеряли преимущество, и у них был шанс сделать счет 1:3. Нам нужно многое улучшить, но мы показали большую стойкость и все еще в игре».

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Микель Артета Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Лига Европы
Источник BBC
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