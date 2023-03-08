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Лига Европы
08 марта 2023, 21:41 | Обновлено 08 марта 2023, 22:03
139
0

Спортинг – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится 9 марта в 19:45 по Киеву

08 марта 2023, 21:41 | Обновлено 08 марта 2023, 22:03
139
0
Спортинг – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Арсенал

В четверг, 9 марта, в Лисабоне на поле арены «Жозе Алваладе» состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» будет принимать «Арсенал». Стартовый свисток Тобиаса Штилера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Главная цель этого сезона для команды Микеля Артеты – чемпионство в АПЛ. Будет очень странно, если английский клуб решит играть в ЛЕ основой. Очень вероятно, что в четверг на поле мы увидим много новых лиц, хотя несколько основных исполнителей должны были бы появляться со старта.

Спортинг – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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