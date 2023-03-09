Спортинг Л

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2).

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле за «Арсенал» 63 минуты, после чего был заменен.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч, 9 марта

Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 2:2

Голы: Инасио, 34, Паулинью, 55 – Салиба, 22, Морита, 62 (автогол)

ГОЛ! 0:1. Салиба, 22 мин.

ГОЛ! 1:1. Инасио, 34 мин.

ГОЛ! 2:1. Паулинью, 55 мин.

ГОЛ! 2:2. Морита, 62 мин (автогол)