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Лига Европы
Спортинг Л
09.03.2023 19:45 – FT 2 : 2
Арсенал
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Лига Европы
09 марта 2023, 22:55 | Обновлено 09 марта 2023, 23:12
924
0

Спортинг – Арсенал – 2:2. Полтора тайма Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы

09 марта 2023, 22:55 | Обновлено 09 марта 2023, 23:12
924
0
Спортинг – Арсенал – 2:2. Полтора тайма Зинченко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Спортинг» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2).

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле за «Арсенал» 63 минуты, после чего был заменен.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч, 9 марта

Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 2:2

Голы: Инасио, 34, Паулинью, 55 – Салиба, 22, Морита, 62 (автогол)

ГОЛ! 0:1. Салиба, 22 мин.

ГОЛ! 1:1. Инасио, 34 мин.

ГОЛ! 2:1. Паулинью, 55 мин.

ГОЛ! 2:2. Морита, 62 мин (автогол)

События матча

62’
ГОЛ ! Автогол забил Хидемаса Морита (Спортинг Л).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Л).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Л).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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