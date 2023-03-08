Спортинг Л

В четверг, 9 марта, в Лисабоне на поле арены «Жозе Алваладе» состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» будет принимать «Арсенал». Стартовый свисток Тобиаса Штилера прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Спортинг

Португальский клуб в этом сезоне играет чуть менее успешно в чемпионате, да и прошлогодний плей-офф Лиги чемпионов сменился на плей-офф Лиги Европы. На международной арене португальцы второй год подряд начинали в группе ЛЧ, но на этот раз финишировали третьими в квартете, где еще играли «Тоттенхэм», «Айнтрахт» и «Марсель». В домашних стенах удалось обыграть англичан, но были поражения от остальных соперников. В целом, неплохое выступление в выездных матчах (4 из 9 очков) и позволило попасть в так называемую еврокубковую весну.

Первым соперником лиссабонцев в Лиге Европы стал датский «Мидтьюлланд». И снова в домашнем матче не все получилось, команды поделили очки. Но в ответной встрече в Хернинге хозяева остались в меньшинстве на 36-й минуте и шансов у них не было – парни Рубена Аморима победили со счетом 4:0. Во время жеребьевки 1/8 финала «Спортинг» был несеяным, соперник выпал один из сильнейших. Единственная причина для радости у «зелено-белых» – битва «канониров» за чемпионство на внутренней арене. Ради этого лондонский клуб может пожертвовать всем остальным.

В четверг в составе португальского клуба из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник Мануэль Угарте.

Арсенал

Лондонский клуб стартовал сразу в групповом раунде Лиги Европы и успешно выиграл борьбу в квартете, где также выступали «ПСВ», «Будё-Глимт» и «Цюрих». Остановить «канониров» смог лишь гордый норвежский клуб на своем неприступном стадионе. Тогда это было 14-я подряд победа «Будё-Глимта» в домашних стенах в рамках еврокубковых соревнований. Первое место позволило «Арсеналу» пропустить стадию 1/16 финала.

Как уже было сказано выше, главная цель этого сезона для команды Микеля Артеты – чемпионство в АПЛ. Будет очень странно, если английский клуб решит играть в ЛЕ основой. Очень вероятно, что в четверг на поле мы увидим много новых лиц, хотя несколько основных исполнителей должны были бы появляться со старта. В лазарете британцев находятся Эльнени, Троссард и Тирни, еще несколько человек под вопросом.

Ранее эти команды встречались между собой четыре раза: в конце 60-х было два матча в Лиге Ярмарок, в сезоне 2018/19 команды сыграли в групповом раунде Лиги Европы. Оба раза английский клуб один раз выигрывал и один раз играл вничью. Любопытно, что португальцы не забили ни одного гола.

Ответная встреча 1/8 финала состоится 16 марта.

Ориентировочные составы

«Спортинг»: Адан – Диоманде, Котс, Инасиу, Сантуш, Морита, Гонсалвеш, Эсгаю, Эдвардс, Поте, Шермити.



«Арсенал»: Тернер – Уайт, Салиба, Кивер, Томиясу, Виейра, Парти, Джака, Нельсон, Мартинелли, Смит-Роу.

9 марта, четверг