Американский теннисист выиграл 1-й трофей в сезоне, в финале обыграв серба
Тейлор Фритц в трех сетах выиграл у Миомира Кецмановича
Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 7) выиграл хардовый турнир серии АТР 250 в Делрей-Биче (США).
В финале американец в трех сетах обыграл Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 33) за 1 час и 59 минут.
ATP 250 Делрей-Бич. Хард. Финал
Тейлор Фритц (США) [1] – Миомир Кецманович (Сербия) [7] – 6:0, 5:7, 6:2
Для Тейлора этот трофей стал первым в сезоне и пятым в карьере.
В личных встречах счет между Тейлором и Миомиром стал 4:1 в пользу американца.
Meanwhile in Delray Beach...@Taylor_Fritz97 gets off to an explosive start in the #DBOFinal against Kecmanovic ⚡ pic.twitter.com/7BV40G8FP7— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2023
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