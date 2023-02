Американский теннисист выиграл 1-й трофей в сезоне, в финале обыграв серба

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 7) выиграл хардовый турнир серии АТР 250 в Делрей-Биче (США).

В финале американец в трех сетах обыграл Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 33) за 1 час и 59 минут.

ATP 250 Делрей-Бич. Хард. Финал

Тейлор Фритц (США) [1] – Миомир Кецманович (Сербия) [7] – 6:0, 5:7, 6:2

Для Тейлора этот трофей стал первым в сезоне и пятым в карьере.

В личных встречах счет между Тейлором и Миомиром стал 4:1 в пользу американца.

Meanwhile in Delray Beach...@Taylor_Fritz97 gets off to an explosive start in the #DBOFinal against Kecmanovic ⚡ pic.twitter.com/7BV40G8FP7