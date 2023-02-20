Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Американский теннисист выиграл 1-й трофей в сезоне, в финале обыграв серба
ATP
20 февраля 2023, 00:11 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:12
169
0

Американский теннисист выиграл 1-й трофей в сезоне, в финале обыграв серба

Тейлор Фритц в трех сетах выиграл у Миомира Кецмановича

20 февраля 2023, 00:11 | Обновлено 20 февраля 2023, 00:12
169
0
Американский теннисист выиграл 1-й трофей в сезоне, в финале обыграв серба
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 7) выиграл хардовый турнир серии АТР 250 в Делрей-Биче (США).

В финале американец в трех сетах обыграл Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 33) за 1 час и 59 минут.

ATP 250 Делрей-Бич. Хард. Финал

Тейлор Фритц (США) [1] – Миомир Кецманович (Сербия) [7] – 6:0, 5:7, 6:2

Для Тейлора этот трофей стал первым в сезоне и пятым в карьере.

В личных встречах счет между Тейлором и Миомиром стал 4:1 в пользу американца.

По теме:
Большой финал Киченок, возвращение Карлитоса и мастер-класс от Свёнтек
Стали известны финалисты на турнирах в Делрей-Бич и Роттердаме
Рейтинг ATP. Крутых немного обновил личный рекорд, прорыв У Ибина
Миомир Кецманович ATP Делрей-Бич Тейлор Фритц
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Секретный матч. Динамо не сумело обыграть турецкий клуб
Футбол | 19 февраля 2023, 18:55 5
Секретный матч. Динамо не сумело обыграть турецкий клуб
Секретный матч. Динамо не сумело обыграть турецкий клуб

Киевляне расписали мировую с «Адана Демирспор»

Позор АТР. Теннисист из рф выиграл престижный турнир в Роттердаме
Теннис | 19 февраля 2023, 19:21 0
Позор АТР. Теннисист из рф выиграл престижный турнир в Роттердаме
Позор АТР. Теннисист из рф выиграл престижный турнир в Роттердаме

Пока весь мир борется против рашистов, в теннисе спокойно играют представители страны-террориста

Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Футбол | 19.02.2023, 03:32
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Футбол | 19.02.2023, 16:01
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Футбол | 19.02.2023, 04:42
Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
Как Цыганков ускользнул от всей АПЛ? Реакция фанов Жироны на игру украинца
18.02.2023, 07:30 29
Футбол
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
Кристиан Атсу найден мертвым под завалами после землетрясения в Турции
18.02.2023, 08:59 2
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 13 место в мужской эстафете
18.02.2023, 14:11 12
Биатлон
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
Зинченко забил, Арсенал в напряженном матче обыграл Астон Виллу
18.02.2023, 16:31 26
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 14 место в женской эстафете
18.02.2023, 17:25 20
Биатлон
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
ЧМ-2023 по биатлону. Эстафеты состоятся в запланированном графике
18.02.2023, 09:37
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности