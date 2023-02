ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала расторг контракт с чемпионом Греции

Легендарный бразильский футболист Марсело официально покинул греческий клуб «Олимпиакос».

Контракт был рассчитан до конца сезона. У клуба была опция продления соглашения еще на год.

34-летний бразилец присоединился к многократному чемпиону Греции в сентябре 2022 года. За это время он провел 10 матчей в футболке клуба и забил 3 гола.

Марсело известен своими выступлениями за мадридский «Реал». Именно после королевского клуба он присоединился к «Олимпиакосу».

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW