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  4. ВИДЕО. Эмоции взяли верх. Де Брюйне толкнул Артету и высмеял фанов Арсенала
Англия
16 февраля 2023, 21:22 |
1254
0

ВИДЕО. Эмоции взяли верх. Де Брюйне толкнул Артету и высмеял фанов Арсенала

Звездного бельгийца взбесил поступок наставника лондонского клуба

16 февраля 2023, 21:22 |
1254
0
ВИДЕО. Эмоции взяли верх. Де Брюйне толкнул Артету и высмеял фанов Арсенала
Twitter. Де Брюйне и Артета

В среду, 15 февраля, состоялся матч перенесенного 12-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 51-й минуте поединка случился неприятный инцидент. Мяч вышел за боковую, аут должны были бросать игроки «Сити». За мячом пошел Кевин Де Брюйне. Однако наставник «канониров» Микель Артера решил откинуть мяч в сторону, когда звездный бельгиец пытался взять мяч. Это взбесило Кевина и он оттолкнул коуча «Арсенала».

Этот эпизод не перешел в драку или потасовку. Представители команд просто перекинулись парой слов и игра продолжилась.

Однако болельщиков «Арсенала» этот момент зацепил. На протяжении встречи они кидали в Де Брюйне различные предметы, в том числе и стакан от пива. Именно стакан от пива и стал предметом троллинга фанов «канониров» от Кевина.

После матча Де Брюйне в своем Instagram опубликовал два фото.

«Кто-то даст пиво?», – подписал первое фото Де Брюйне.

«Спасибо», – написал футболист.

ВИДЕО. Эмоции взяли верх. Де Брюйне толкнул Артету

ФОТО. Де Брюйне высмеял фанатов Арсенала

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Источник Twitter
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