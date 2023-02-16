ВИДЕО. Эмоции взяли верх. Де Брюйне толкнул Артету и высмеял фанов Арсенала
Звездного бельгийца взбесил поступок наставника лондонского клуба
В среду, 15 февраля, состоялся матч перенесенного 12-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
На 51-й минуте поединка случился неприятный инцидент. Мяч вышел за боковую, аут должны были бросать игроки «Сити». За мячом пошел Кевин Де Брюйне. Однако наставник «канониров» Микель Артера решил откинуть мяч в сторону, когда звездный бельгиец пытался взять мяч. Это взбесило Кевина и он оттолкнул коуча «Арсенала».
Этот эпизод не перешел в драку или потасовку. Представители команд просто перекинулись парой слов и игра продолжилась.
Однако болельщиков «Арсенала» этот момент зацепил. На протяжении встречи они кидали в Де Брюйне различные предметы, в том числе и стакан от пива. Именно стакан от пива и стал предметом троллинга фанов «канониров» от Кевина.
После матча Де Брюйне в своем Instagram опубликовал два фото.
«Кто-то даст пиво?», – подписал первое фото Де Брюйне.
«Спасибо», – написал футболист.
ВИДЕО. Эмоции взяли верх. Де Брюйне толкнул Артету
Partidazo entre Arsenal y City.— Miquel Pellicer (@mik1977) February 15, 2023
Fight Arteta vs De Bruyne. #PremierLeague
pic.twitter.com/WkznTNe9Ba
ФОТО. Де Брюйне высмеял фанатов Арсенала
Kevin De Bruyne on Instagram after Man City's win against Arsenal 😅 pic.twitter.com/1TFUKNg2QD— ESPN FC (@ESPNFC) February 15, 2023
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