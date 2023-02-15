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Чемпионат Англии
Арсенал
15.02.2023, FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Англия
15 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:21
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Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити

Перенесенный матч 12 тура АПЛ завершился поражением Александра Зинченко и его одноклубников

15 февраля 2023, 23:31 | Обновлено 16 февраля 2023, 00:21
3245
11
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Когда посреди февраля в телевизионную программу возвращается Лига чемпионов УЕФА, то болельщики ждут полного погружения в противостояния именно в этом турнире. Однако организаторы английской Премьер-лиги в этом году продемонстрировали недюжинную смелость, когда за пол часа до начала матчей среды поставили к расписанию перенесенный матч двенадцатого тура своего национального первенства.

И если бы эта игра была между двумя командами среднего уровня, но нет же! Лондонский «Арсенал» в этот день принимал на «Эмирейтс» «Манчестер Сити», и иначе как «чемпионским» такой матч действующего чемпионата и текущего лидера гонки назвать было нельзя. +3 очка в пользу «канониров» в турнирной таблице позволяли осознать важность выступлений обеих команд.

Именно поэтому с самого начала игры соперники не выражали особого желания раскрываться в широких атаках. Хосеп Гвардиола продолжил тестировать игру своей команды с тремя центральными защитниками, пытаясь захватить больше пространства в центре поля у соперников. Микель Артета был вновь достаточно прагматичным, поэтому его коллектив привычно атаковал с большим акцентом на фланги и обостряющие передачи в штрафную.

Небольшие скорости не соответствовали уровню ожиданий от этого матча, однако полностью соответствовали сокрытым в нем рискам. «Канониры» иногда выступали немного острее соперников в контексте завершения собственных голевых моментов, но даже в створ за первую половину игры попасть так и не сумели. А вот привезти гол в свои ворота хозяева оказались вполне способны.

На 24 минуте Томиясу не посмотрел на свои ворота во время передачи назад с правого фланга, и просто подарил мяч де Брюйне, который в касание перекинул голкипера с дальней дистанции. Шокированной была команда Артеты от такого хода событий или нет, но она все равно попыталась сразу сходить в ответную атаку. Много попыток понадобилось «Арсеналу» для того, чтобы наконец найти своих футболистов в пределах чужих владений, и когда на 40 минуте Нкетиа получил передачу на левый фланг штрафной, то его сразу же сбил Эдерсон сразу после удара в пустые ворота.

Пенальти под занавес первого тайма Сака положил в левый нижний угол, что предвещало только увеличение напряжения после перерыва. «Канониры» понимали, что рисковать в защите в дальнейшем – точно не вариант, однако это не помешало им продолжать это делать. Уже скоро Холанд заработал бы пенальти на правом фланге штрафного за фол со стороны Габриэля, если бы до этого не забежал в офсайд во время передачи партнера.

Но «Сити» все равно продолжал оказывать давление на чужие ворота, и в конце концов ошибаться начал даже Александр Зинченко. Хорошо, что не на украинца пришлась очередная результативная ошибка на 72 минуте, а на Габриэля, после потери мяча в исполнении которого Холанд и Гюндоган создали момент для удара Грилиша с левого фланга штрафной в дальний угол.

И чтобы поддержать чемпионский настрой уже окончательно, Кевин де Брюйне вскоре передачей с правого фланга штрафной ассистировал норвежскому бомбардиру, и тот положил очередной результативный выстрел в этом сезоне в дальний угол ворот очень принципиальных соперников. Настолько принципиальных, что Кевин даже сцепился с Артетой в одном из эпизодов в технической зоне. Но «горожане» в итоге оказались на первой строчке.

Лондонский «Арсенал» следующий матч сыграет в гостях против «Астон Виллы» в Бирмингеме, а «Манчестер Сити» ожидает выезд к «Ноттингем Форест».

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» - 1:3

Сака, 42 (пен.) – де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82

Томиясу, 48, Нкетиа, 64 – Уокер, 34, Эдерсон, 36, Б. Силва, 45+2, Грилиш, 63

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Габриэль, Салиба, Томиясу (Б. Уайт, 83) – Джака (Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор – Мартинелли (Троссар, 75), Нкетиа, Сака.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри – Грилиш (Фоден, 77), Б. Силва, де Брюйне (Филлипс, 87), Марез (Аканджи, 62) – Голанд.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити текстовая трансляция Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Сити
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 11
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donnerwetter
Как сказали британские комментаторы: Ужасный вечер для Арсенала и 8 пойнтов на....  То есть, зимний вечер в Гаграх.   В феврале  потеряли сразу 8 очков!   25 апреля добро пожаловать в Ад на Этихад.
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+5
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romanchik.8409
Арсенал в последние годы сборище пацанов без яиц...Кто то поверил,что вот отрастили...Но нет... Абсолютно их нет 
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+3
Ostrov Khortitsa
мужики обыграли мальчиков
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+2
Віталій Яценко
Трансфер Жоржиньо вкрай негативно відобразився на структурі гри Арсеналу у поточній історії. Із Парті Арсенал виглядає більш потужно в центрі. Поразка закономірна. МанСіті потрохи набирає оберти. Арсенал видихається. Не вистачає людей в атаці для ротації. Тому побачимо як вийде з цієї історії Артета. Якщо є амбіції на чемпіонство, то такі матчі не можна програвати.
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+2
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Александр Толстых
Нужно Нкетию  в аренду куда нибудь отправить.Нападающий с него слабенький очень.Вместо него Троссара нужно было выпускать с самого начала матча.От Жоржинье также пользы мало.Скаутам нужно толковых игроков находить,а хозяину Арсенала  больше вкладывать денег в команду,если хочется,чтобы чемпионами были.,а если не можешь вкладывать,продай клуб тому кто может.Теперь нужно оставшиеся игры выигрывать и надеяться, что Сити где-нибудь да оступится.
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0
Nordenus
Арсенал тащил начало сезона на характере и мотивации молодых пацанов, но это все не вечное, и теперь закономерно начинают терять очки, команда все еще не зрелая. Ну а МС уже настолько опытные, что потеряв где то очки, они все равно набираю потом сколько нужно. Не буду говорить что все кончено для Арсенала, но Артете нужно срочно взбодрить всю команду и провести с ними жесткий разговор...
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0
Максим Котов
Такое донное судейство еще поискать
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-1
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