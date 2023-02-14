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Арсенал
15.02.2023 21:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
14 февраля 2023, 21:11 |
839
0

Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Зинченко сыграет против своей бывшей команды

14 февраля 2023, 21:11 |
839
0
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоится важнейший матч чемпионата Англии между лидерами АПЛ – Арсенал в перенесенной встрече примет Манчестер Сити. Игра начнется в 21:30.

Арсенал

Еще недавно лондонская команда радовалась большому отрыву от конкурентов и различным статистическим рекордам. Например, после 16-ти туров у команды было 43 очка. Ранее такое случалось лишь четыре раза в истории элитного дивизиона Англии, а все прошлые подобные случаи завершались чемпионскими титулами.

Однако в последних пяти встречах у Арсенала лишь две победы, два ничейных результата и поражение от аутсайдера Эвертона. В итоге Манчестер Сити сократил отставание до трех очков, хотя у лидера есть матч в запасе. В прошлом туре лондонцы потеряли два очка в матче с Брентфордом, и пусть судьи потом извинились за гол соперника из офсайда, но два пункта команда Микеля Артеты потеряла. Да и футбол, особенно в атаке, показывает не слишком убедительный. В последних трех играх лишь один гол, поэтому наставник с нетерпением ждет возвращения Габриэля Жезуса.

Но ждать еще несколько недель. Кроме Жезуса против Сити не сыграют Эльнени, Смит-Роу и Нельсон.

Стоит отметить Александра Зинченко, который быстро превратился в лидера команды. В отличие от прошлых сезонов в Манчестер Сити, сейчас нет сомнений, что украинец регулярно будет выходить в стартовом составе.

Манчестер Сити

Команда Хосепа Гвардиолы сейчас не демонстрирует привычную стабильность, но и нынешней формы хватает, чтобы оказывать давление на лидера. В последних пяти встречах Манчестер Сити дважды проиграл, но взял свои очки с середняками-аутсайдерами. Другой вопрос, что команде скоро придется тратить силы в Лиге чемпионов, тогда как Арсенал пропускает первый раунд плей-офф Лиги Европы и может сосредоточиться на чемпионате.

Любопытно, что команда Гвардиолы выиграла шесть кряду выездных матчей против Арсенала во всех турнирах, так что лондонцам нужно будет постараться, чтобы изменить тенденцию.

Главной потерей манчестерской команды может Эрлинг Холанд, получивший травму в матче прошлого тура. Стоит сказать, что ведущий бомбардир не забивает в трех кряду встречах. Плюс не сыграют Джон Стоунз, который выбыл минимум до конца месяца.

Сложно выбрать фаворита, поэтому мы остановимся на ничейном варианте по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Ляпорт, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Марез, Грилиш, Альварес

15 февраля, среда

Арсенал - Манчестер Сити
Лондон. Старт в 21:30
ТВ-трансляция – Сетанта Спортс
Судья: Энтони Тэйлор
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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