В среду, 15-го февраля, состоится поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 21:30.

Когда-то в середине октября прошлого года лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити», наверное, и не могли представить, насколько далеко может зайти их соперничество в чемпионской гонке. Однако тот матч 12 тура на «Эмирейтс» так и не был сыгран в срок, от чего могут взгрустнуть фанаты «канониров» – их команда тогда точно не имела за плечами трех встреч подряд без побед, и не вылетала буквально две недели назад от «горожан» из Кубка Англии (0:1). Впрочем, в том гостевом матче «Арсенал» играл резервным составом, что точно не повторится в этой, как ее уже успели прозвать – «чемпионской» игре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.