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15.02.2023 21:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
15 февраля 2023, 00:39 |
118
0

Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Английской Премьер-лиги

15 февраля 2023, 00:39 |
118
0
Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15-го февраля, состоится поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 21:30.

Когда-то в середине октября прошлого года лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити», наверное, и не могли представить, насколько далеко может зайти их соперничество в чемпионской гонке. Однако тот матч 12 тура на «Эмирейтс» так и не был сыгран в срок, от чего могут взгрустнуть фанаты «канониров» – их команда тогда точно не имела за плечами трех встреч подряд без побед, и не вылетала буквально две недели назад от «горожан» из Кубка Англии (0:1). Впрочем, в том гостевом матче «Арсенал» играл резервным составом, что точно не повторится в этой, как ее уже успели прозвать – «чемпионской» игре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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