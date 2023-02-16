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Чемпионат Англии
Арсенал
15.02.2023, FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Англия
16 февраля 2023, 14:48 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:56
816
1

Арсенал – Манчестер Сити – 1:3. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча чемпионата Англии

16 февраля 2023, 14:48 | Обновлено 16 февраля 2023, 14:56
816
1
Арсенал – Манчестер Сити – 1:3. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля в матче лидеров АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

Голами у победителей отличились Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко отыграл на поле весь матч.

В турнирной таблице «Ман Сити» догнал «Арсенал» (по 51 очку), но у канониров сыграно на один матч меньше.

АПЛ. Матч 12-го тура, 15 февраля

Арсенал – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Сака, 42 (пен) – де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холланд, 82

Смотрите видео голов и обзор матча на YouTube: от Арсенала, от Ман Сити

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Манчестер Сити).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Букайо Сака (Арсенал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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