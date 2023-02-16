Арсенал – Манчестер Сити – 1:3. Битва лидеров. Видео голов и обзор матча
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15 февраля в матче лидеров АПЛ «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.
Голами у победителей отличились Кевин де Брюйне, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко отыграл на поле весь матч.
В турнирной таблице «Ман Сити» догнал «Арсенал» (по 51 очку), но у канониров сыграно на один матч меньше.
АПЛ. Матч 12-го тура, 15 февраля
Арсенал – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Сака, 42 (пен) – де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холланд, 82
Смотрите видео голов и обзор матча на YouTube: от Арсенала, от Ман Сити
События матча
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