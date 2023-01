ВИДЕО. Не могу это комментировать. Владелец Эвертона высказался о Лэмпарде

Владелец английского футбольного клуба «Эвертон» Фархад Мошири не смог четко и ясно ответить на вопрос о будущем английского наставника команды Фрэнка Лэмпарда:

«Я не могу это комментировать. Это не мое решение», – сказал Мошири после матча.

В прошлом сезоне Лэмпард спас «Эвертон» от вылета в Чемпионшип. В этом сезоне «ирискам» также приходится бороться за выживание. Сейчас «Эвертон» занимает 19-место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 15 очков после 20 игр.

13 seconds that should terrify every Evertonian. The club owner & man who owns 94.1% of Everton Football Club (according to Companies House), Farhad Moshiri, just stated that it’s ‘not his decision’ if Lampard should stay as Everton manager.😳 pic.twitter.com/Ht00IYh0m5