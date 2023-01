20 января проходит матч 16-го тура чемпионата Германии, в котором «РБ Лейпциг» встречается с «Баварией».

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

Стартовые составы команд

Our starting XI for tonight's return to Bundesliga action in Leipzig 👊#packmas #RBLFCB pic.twitter.com/8N1xZa4WW7