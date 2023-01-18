20 января на «Ред Булл Арена» пройдет матч 16-го тура Бундеслиги 1, в котором «РБ Лейпциг» встретится с «Баварией». Старт поединка запланирован на 20:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

Команда начала нынешний сезон по аналогии с предыдущим. Снова куча жутких провалов, и снова смена наставника - недавний герой, Доменико Тедеско, был уволен. Но это дало результат, причем достаточно быстрый. Немцы успели исправиться даже в Лиге чемпионов, где опередили «Селтик» с «Шахтером» (взяв убедительный реванш у последнего), обыграли даже «Реал» и вышли в плей-офф. Уверенно идут «быки» в кубке Германии. А в Бундеслиге серия из 8 туров без поражений, что закончилась 4-мя победами кряду, позволила выбраться на 3-е место к паузе! Кстати, вот уж кто вряд ли был ей рад. Только получилось набрать отличные обороты, как нужно останавливаться на более чем 2 месяца - практически как в межсезонье. Но Марко Розе - тренер опытный, да и лидеров пока что получается сохранить.

Бавария

Клуб оставляет при Юлиане Нагельсманне довольно противоречивые оценки. Да, этот тренер начал в Мюнхене с «серебряной салатницы», но это разве что личное достижение, сами же «рекордмейстеры» давно воспринимают это как нечто типа «обязательной программы». При этом они с новым наставником (который пришел как раз из «РБ Лейпциг», причем за очень весомые отступные) провалились в прошлом сезоне и в кубке, и в Лиге чемпионов. Сейчас «Звезда Юга» уверенно выиграла группу в главном еврокубке, где был уже привычный противник, «Барселона», и «Интер». Возглавляет «Бавария» таблицу на внутренней арене. Но при этом она выиграла только 10 матчей из 15 (пусть и проиграла только однажды). У тут еще и Нойер «удружил», покатавшись так, что сломал ногу и вернется не скоро.

Статистика личных встреч

У «Баварии» 4 победы кряду. В этом сезоне клубы уже встречались, в Суперкубке, и закончили 5-3.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы «Баварии», причем зрелищной. Но это первый поединок после долгой паузы - стоит присмотреться к «меньше 3,5 голов» с коэффициентом - 1,9 по Parimatch.