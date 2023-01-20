Рестарт Бундеслиги. РБ Лейпциг и Бавария обменялись голами и сыграли вничью

20 января после двухмесячной зимней паузы возобновился чемпионат Германии.

В матче 16-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1.

На 37 минуте Эрик Шупо-Мотинг вывел мюнхенскую команду вперед. Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря голу защитника Марселя Хальстенберга.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге (35 очков). «РБ Лейпциг» идет на 3-й позиции (29), отставая на один пункт от «Фрайбурга» (30).

Бундеслига. 16-й тур

РБ Лейпциг – Бавария – 1:1

Голы: Хальстенберг, 52 – Шупо-Мотинг, 37.