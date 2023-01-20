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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
20.01.2023, FT 1 : 1
Бавария
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Германия
20 января 2023, 23:35 | Обновлено 20 января 2023, 23:45
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Рестарт Бундеслиги. РБ Лейпциг и Бавария обменялись голами и сыграли вничью

«Бавария» лидирует в чемпионате, «РБ Лейпциг» идет на 3-й позиции

20 января 2023, 23:35 | Обновлено 20 января 2023, 23:45
133
1
Рестарт Бундеслиги. РБ Лейпциг и Бавария обменялись голами и сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января после двухмесячной зимней паузы возобновился чемпионат Германии.

В матче 16-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1.

На 37 минуте Эрик Шупо-Мотинг вывел мюнхенскую команду вперед. Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря голу защитника Марселя Хальстенберга.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге (35 очков). «РБ Лейпциг» идет на 3-й позиции (29), отставая на один пункт от «Фрайбурга» (30).

Бундеслига. 16-й тур

РБ Лейпциг – Бавария – 1:1

Голы: Хальстенберг, 52 – Шупо-Мотинг, 37.

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Бундеслига Бавария чемпионат Германии по футболу РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Бавария Эрик Шупо-Мотинг Марсель Хальстенберг
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Лучше бы я Арестовича посмотрел на Ютубе. Хотя я этого никогда ещё не делал.
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