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РБ Лейпциг
20.01.2023, FT 1 : 1
Бавария
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Германия
21 января 2023, 04:42 | Обновлено 21 января 2023, 05:02
149
0

РБ Лейпциг – Бавария – 1:1. Возобновление Бундеслиги. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура чемпионата Германии

21 января 2023, 04:42 | Обновлено 21 января 2023, 05:02
149
0
РБ Лейпциг – Бавария – 1:1. Возобновление Бундеслиги. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января после двухмесячной зимней паузы возобновился чемпионат Германии.

В матче 16-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1.

На 37 минуте Эрик Шупо-Мотинг вывел мюнхенскую команду вперед. Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря голу защитника Марселя Хальстенберга.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге (35 очков). «РБ Лейпциг» идет на 3-й позиции (29), отставая на один пункт от «Фрайбурга» (30).

Бундеслига. 16-й тур

РБ Лейпциг – Бавария – 1:1

Голы: Хальстенберг, 52 – Шупо-Мотинг, 37.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Халстенберг (РБ Лейпциг).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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Источник Sport.ua
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