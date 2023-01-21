РБ Лейпциг – Бавария – 1:1. Возобновление Бундеслиги. Видео голов и обзор
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20 января после двухмесячной зимней паузы возобновился чемпионат Германии.
В матче 16-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1.
На 37 минуте Эрик Шупо-Мотинг вывел мюнхенскую команду вперед. Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря голу защитника Марселя Хальстенберга.
«Бавария» лидирует в Бундеслиге (35 очков). «РБ Лейпциг» идет на 3-й позиции (29), отставая на один пункт от «Фрайбурга» (30).
Бундеслига. 16-й тур
РБ Лейпциг – Бавария – 1:1
Голы: Хальстенберг, 52 – Шупо-Мотинг, 37.
События матча
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