Трагедия в Майами. 25-летний экс-игрок Тоттенхэма погиб, катаясь на лодке

25-летний футболист Антон Уолкс погиб, катаясь на лодке в Майами.

Экс-игрок «Тоттенхэма» с 2022 года выступал за американский клуб «Шарлотт», новичка MLS.

18 января Уокс находился в Майами, где клуб «Шарлотт» проводил учебно-тренировочный сбор. Антон получил серьезные травмы в столкновении двух лодок в заливе возле стадиона «Майами Марин».

Футболиста доставили в больницу, где он скончался от полученных травм на следующее утро в возрасте 25 лет.

Клуб MLS «Шарлотт» выразил соболезнования в заявлении, распространенном в социальных сетях.

On behalf of the club we want to say thank you for the outpouring of support and kindness that has been shown across the world. Please keep Anton and his loved ones in your thoughts. Be kind to each other, don’t sweat the little things, and enjoy every moment you have. 🤟 pic.twitter.com/xl2sU5I5hD