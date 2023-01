ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Мартинес - новый тренер сборной Португалии

Федерация футбола Португалии официально подтвердила назначение Роберто Мартинеса новый главным тренером национальной команды.

Мартинес получил контракт до завершения ЧМ-2026.

Испанский тренер заменил в сборной Португалии Фернанду Сантуша, который покинул команду после неудачи на ЧМ-2022. Португалия вылетела в четвертьфинале от Марокко.

Бельгия под руководством Мартинеса не сумела выйти из группы. Главным достижением команды за период работы тренера стало 3-е место на ЧМ-2018.

В отборе Евро-2024 Португалия сыграет против Боснии, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна.

Интересным остается вопрос с Криштиану Роналду, который после ЧМ-2022 не объявил о завершении карьеры в сборной, но пообещал вскоре принять решение на этот счет.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira



A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9