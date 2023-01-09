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Чемпионат Европы
09 января 2023, 14:09 | Обновлено 09 января 2023, 14:13
1289
2

ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Мартинес - новый тренер сборной Португалии

Экс-тренер Бельгии перебрался в Португалию

09 января 2023, 14:09 | Обновлено 09 января 2023, 14:13
1289
2
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Мартинес - новый тренер сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Федерация футбола Португалии официально подтвердила назначение Роберто Мартинеса новый главным тренером национальной команды.

Мартинес получил контракт до завершения ЧМ-2026.

Испанский тренер заменил в сборной Португалии Фернанду Сантуша, который покинул команду после неудачи на ЧМ-2022. Португалия вылетела в четвертьфинале от Марокко.

Бельгия под руководством Мартинеса не сумела выйти из группы. Главным достижением команды за период работы тренера стало 3-е место на ЧМ-2018.

В отборе Евро-2024 Португалия сыграет против Боснии, Исландии, Люксембурга, Словакии и Лихтенштейна.

Интересным остается вопрос с Криштиану Роналду, который после ЧМ-2022 не объявил о завершении карьеры в сборной, но пообещал вскоре принять решение на этот счет.

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Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу Евро-2024 Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Владислав Антонов
Ну він хоч ставить своїм командам атакуючий футбол, на відміну від прагматичного Сантуша. Думаю, що Португалія залишиться на плаву і з Мартінесом, проте треба позбутися токсичного CR7.
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Mike000000
Мда,шыло на мыло
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